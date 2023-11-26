https://sputnikarabic.ae/20231126/نتنياهو-يبلغ-بايدن-أن-إسرائيل-ستستأنف-الحرب-في-غزة-بعد-انتهاء-الهدنة-1083509791.html
نتنياهو يبلغ بايدن أن إسرائيل ستستأنف الحرب في غزة بعد انتهاء الهدنة
نتنياهو يبلغ بايدن أن إسرائيل ستستأنف الحرب في غزة بعد انتهاء الهدنة
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة في قطاع غزة". 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T20:49+0000
2023-11-26T20:49+0000
2023-11-26T20:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
غزة
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن "نتنياهو قال إنه "أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تل أبيب ستواصل عملية غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة".بدوره، قال البيت الأبيض، في بيان له، إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الرهائن"، مشيرا إلى أنهما "ناقشا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة".وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، انفتاحها على تمديد الهدنة المعلنة في قطاع غزة مع إسرائيل إلى ما بعد فترة الأربعة أيام سعيا لزيادة عدد المفرج عنهم.وجاء في بيان حركة "حماس": "نسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.كما أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، الإفراج عن 39 فلسطينيًا، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.
https://sputnikarabic.ae/20231126/السيسي-في-رسالة-إلى-أمير-قطر-جهود-مصر-وقطر-تكاملت-لإتمام-الهدنة-الإنسانية-في-قطاع-غزة-1083506595.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_144:0:1779:1226_1920x0_80_0_0_0c586f96e00cb1c1a230c8ccb03eb558.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نتنياهو يبلغ بايدن أن إسرائيل ستستأنف الحرب في غزة بعد انتهاء الهدنة
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم إضافي من الهدنة في قطاع غزة".
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن "نتنياهو قال إنه "أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تل أبيب ستواصل عملية غزة بكل قوة بعد انتهاء الهدنة".
بدوره، قال البيت الأبيض، في بيان له، إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على مواصلة العمل للإفراج عن جميع الرهائن"، مشيرا إلى أنهما "ناقشا وقف القتال وزيادة المساعدات الإنسانية الإضافية إلى غزة".
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، انفتاحها على تمديد الهدنة المعلنة
في قطاع غزة مع إسرائيل إلى ما بعد فترة الأربعة أيام سعيا لزيادة عدد المفرج عنهم.
وجاء في بيان حركة "حماس": "نسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.
كما أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، الإفراج عن 39 فلسطينيًا، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.