https://sputnikarabic.ae/20231125/قوات-اليونيفيل-في-لبنان-تتعرض-لإطلاق-نار-من-قوة-إسرائيلية---1083474607.html

قوات "اليونيفيل" في لبنان تتعرض لإطلاق نار من قوة إسرائيلية

قوات "اليونيفيل" في لبنان تتعرض لإطلاق نار من قوة إسرائيلية

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، عن تعرض دورية تابعةلإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية بمحيط بلدة عيترون جنوبي لبنان. 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T15:22+0000

2023-11-25T15:22+0000

2023-11-25T15:22+0000

لبنان

العالم العربي

اليونيفيل

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وأكدت "اليونيفيل"، في بيان، اليوم السبت، "أنه حوالي الساعة 12 ظهر اليوم (10 صباحا بتوقيت غرينتش)، تعرضت دورية تابعة لليونيفل لنيران قوات الدفاع الإسرائيلية بمحيط عيترون في جنوب لبنان".وأكد البيان أن "هذا الهجوم على قوات حفظ السلام، المخصصة للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق، ونحن ندين هذا العمل ونؤكد مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار"، بحسب البيان.وكان رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، الفريق أرولدو لازارو، قد حث في بيان، يوم أمس الجمعة، قائلا: "أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه"، مذكرًا بأن "أي تصعيد إضافي قد يكون له عواقب مدمرة"، بحسب قوله.وشهدت مناطق الحدود اللبنانية الجنوبية، خلال الأسابيع الست الأخيرة، تصاعدا في حدة التوتر، حيث تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، قبل أن تعلن، مساء 27 أكتوبر الماضي، بدء المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

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