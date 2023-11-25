https://sputnikarabic.ae/20231125/مستشار-سابق-بالبنتاغون-الولايات-المتحدة-أرسلت-كل-مخزونها-تقريبا-من-الأسلحة-لأوكرانيا-1083460429.html

مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة أرسلت كل مخزونها من الأسلحة تقريبا لأوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة أرسلت كل مخزونها من الأسلحة تقريبا لأوكرانيا

كشف المؤرخ العسكري والمستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة أفرغت تقريبًا مخزونها من الأسلحة والمعدات... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T04:32+0000

2023-11-25T04:32+0000

2023-11-25T05:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وكتب ماكغريغور، في منشور على منصة "إكس": وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20231125/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-65-عسكريا-وتحبط-محاولات-تقدم-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083460275.html

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