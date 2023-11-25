https://sputnikarabic.ae/20231125/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-65-عسكريا-وتحبط-محاولات-تقدم-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083460275.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 65 عسكريا وتحبط محاولات تقدم أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد 65 عسكريا وتحبط محاولات تقدم أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أوقفت قوات روسية تقدم وحدات مشاة أوكرانية، وأحبطت عمليتي تناوب لقوات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك، حسبما أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" الروسية... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T03:30+0000
2023-11-25T03:30+0000
2023-11-25T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
الدفاع
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم من المدفعية محاولة تقدم مجموعة مشاة للعدو شمال نيكولسكوي، وتم تدمير المجموعة".وأوضح أن "إجمالي خسائر العدو تبلغ نحو 65 عسكريًا قتيلًا ومصابًا، وتدمير مركبتين ومستودع ذخيرة، وخلال المعركة المضادة للبطاريات خسر العدو 5 أطقم هاون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/خلال-24-ساعة-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-31-مرة-وإصابة-مدنيين-اثنين-1083459776.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, الدفاع, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الروسية, الدفاع, القوات الأوكرانية, روسيا
الدفاع: القوات الروسية تحيد 65 عسكريا وتحبط محاولات تقدم أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أوقفت قوات روسية تقدم وحدات مشاة أوكرانية، وأحبطت عمليتي تناوب لقوات أوكرانية على محور جنوب دونيتسك، حسبما أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" الروسية أوليغ تشيخوف.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قوات الشرق بدعم من المدفعية محاولة تقدم مجموعة مشاة للعدو شمال نيكولسكوي، وتم تدمير المجموعة".
وأضاف، "أُحبطت محاولتا تناوب لوحدات من القوات الأوكرانية في أوروجايني وشمال بافلوفكا، وتم القضاء على أفراد وتدمير معدات للعدو".
وأوضح أن "إجمالي خسائر العدو تبلغ نحو 65 عسكريًا قتيلًا
ومصابًا، وتدمير مركبتين ومستودع ذخيرة، وخلال المعركة المضادة للبطاريات خسر العدو 5 أطقم هاون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.