عربي
https://sputnikarabic.ae/20231125/مسيرة-نسائية-صامتة-في-تونس-دعما-للمرأة-الفلسطينية-صور-وفيديو-1083476958.html
مسيرة نسائية صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية... صور وفيديو
مسيرة نسائية صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية... صور وفيديو
نظمت عشرات النساء التونسيات، اليوم السبت، مسيرة صامتة دعما للنساء الفلسطينيات تحت شعار "حطي قلبك على قلبي يمّا". 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T16:20+0000
2023-11-25T16:26+0000
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083475901_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_1f720dc4343e5b347dd601dafba788af.jpg
وانطلقت المسيرة من ساحة "حقوق الإنسان" في العاصمة تونس، وصولا إلى المسرح البلدي الواقع في شارع الحبيب بورقيبة، حيث اختتمت فعاليات المسيرة بحركة رمزية تتمثل بوضع أحذية للأطفال على مدرج المسرح البلدي، في إشارة إلى أحذية الأطفال الذين قتلوا والذين بُترت أقدامهم في قطاع غزة.وشاركت في المسيرة العديد من الجمعيات والمنظمات الداعمة لحقوق المرأة والمناصرة لفلسطين، وتم خلالها رفع العلمين التونسي والفلسطيني وارتدت المشاركات، في المسيرة، اللونين الأسود والأبيض.وعلى مدى 48 يوما، شنت إسرائيل هجوما مدمرا على قطاع غزة، خلّف 14 ألفا و854 قتيلا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وما يزيد عن 36 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 بالمئة من الأطفال والنساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وذلك بعد هجوم نفذته حركة "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المستوطنات الواقعة جنوبي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 239 آخرين.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح يوم أمس الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي تستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينييا، مقابل 50 أسيرا إسرائيليا لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-تطلق-سراح-39-أسيرا-فلسطينيا-بينهم-24-امرأة-فيديو-1083459004.html
تونس
أخبار تونس اليوم
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083475901_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_9e9ae93ed931c084bdbf77e175924ef4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مسيرة نسائية صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية... صور وفيديو

16:20 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 16:26 GMT 25.11.2023)
© Sputnik . Mariam.Gaderaعشرات النساء في مسيرة صامتة بتونس دعما للمرأة الفلسطينية
عشرات النساء في مسيرة صامتة بتونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
نظمت عشرات النساء التونسيات، اليوم السبت، مسيرة صامتة دعما للنساء الفلسطينيات تحت شعار "حطي قلبك على قلبي يمّا".
وانطلقت المسيرة من ساحة "حقوق الإنسان" في العاصمة تونس، وصولا إلى المسرح البلدي الواقع في شارع الحبيب بورقيبة، حيث اختتمت فعاليات المسيرة بحركة رمزية تتمثل بوضع أحذية للأطفال على مدرج المسرح البلدي، في إشارة إلى أحذية الأطفال الذين قتلوا والذين بُترت أقدامهم في قطاع غزة.
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera

عشرات النساء في مسيرة صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية

وشاركت في المسيرة العديد من الجمعيات والمنظمات الداعمة لحقوق المرأة والمناصرة لفلسطين، وتم خلالها رفع العلمين التونسي والفلسطيني وارتدت المشاركات، في المسيرة، اللونين الأسود والأبيض.
وعلى مدى 48 يوما، شنت إسرائيل هجوما مدمرا على قطاع غزة، خلّف 14 ألفا و854 قتيلا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وما يزيد عن 36 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 بالمئة من الأطفال والنساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وذلك بعد هجوم نفذته حركة "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المستوطنات الواقعة جنوبي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 239 آخرين.
إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون إسرائيلية بعد الاتفاق بين حماس وإسرائيل على الهدنة 24 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
إسرائيل تفرج عن 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة.. فيديو
أمس, 21:45 GMT
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح يوم أمس الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي تستمر لمدة 4 أيام.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينييا، مقابل 50 أسيرا إسرائيليا لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMTЖурналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني أيام الهدنة.. فيديو وصور12:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала