https://sputnikarabic.ae/20231125/مسيرة-نسائية-صامتة-في-تونس-دعما-للمرأة-الفلسطينية-صور-وفيديو-1083476958.html

مسيرة نسائية صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية... صور وفيديو

مسيرة نسائية صامتة في تونس دعما للمرأة الفلسطينية... صور وفيديو

نظمت عشرات النساء التونسيات، اليوم السبت، مسيرة صامتة دعما للنساء الفلسطينيات تحت شعار "حطي قلبك على قلبي يمّا". 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T16:20+0000

2023-11-25T16:20+0000

2023-11-25T16:26+0000

حصري

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083475901_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_1f720dc4343e5b347dd601dafba788af.jpg

وانطلقت المسيرة من ساحة "حقوق الإنسان" في العاصمة تونس، وصولا إلى المسرح البلدي الواقع في شارع الحبيب بورقيبة، حيث اختتمت فعاليات المسيرة بحركة رمزية تتمثل بوضع أحذية للأطفال على مدرج المسرح البلدي، في إشارة إلى أحذية الأطفال الذين قتلوا والذين بُترت أقدامهم في قطاع غزة.وشاركت في المسيرة العديد من الجمعيات والمنظمات الداعمة لحقوق المرأة والمناصرة لفلسطين، وتم خلالها رفع العلمين التونسي والفلسطيني وارتدت المشاركات، في المسيرة، اللونين الأسود والأبيض.وعلى مدى 48 يوما، شنت إسرائيل هجوما مدمرا على قطاع غزة، خلّف 14 ألفا و854 قتيلا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وما يزيد عن 36 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 بالمئة من الأطفال والنساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وذلك بعد هجوم نفذته حركة "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المستوطنات الواقعة جنوبي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 239 آخرين.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح يوم أمس الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتي تستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينييا، مقابل 50 أسيرا إسرائيليا لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-تطلق-سراح-39-أسيرا-فلسطينيا-بينهم-24-امرأة-فيديو-1083459004.html

تونس

أخبار تونس اليوم

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن