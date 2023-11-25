https://sputnikarabic.ae/20231125/مشاهد-توثق-لحظة-ثوران-أكبر-بركان-نشط-في-أوروبا-فيديو--1083469144.html
مشاهد توثق لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا... فيديو
مشاهد توثق لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا... فيديو
ثار بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى هذا العام، والذي تزامن مع نشاط بركاني كبير تم تسجيله في المنطقة على مدار العام. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T12:38+0000
2023-11-25T12:38+0000
2023-11-25T12:38+0000
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يوثق مقطع الفيديو الرماد الناجم عن ثوران بركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية في أجواء المدن المحيطة، وفي مدينة تاورمينا، وتسبب في تساقط حجارة بركانية صغيرة ورماد.وأظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين في 11 أغسطس/آب الماضي، وسجلت فوهة "إتنا" زيادة في الارتفاع بعد ستة أشهر من النشاط، ما جعله أكبر بركان نشط في أوروبا.وصلت فوهة "إتنا" الشمالية الشرقية إلى ارتفاع قياسي بلغ 3350 مترا في عام 1981، لكن الانهيار عند أطرافها قلل الارتفاع إلى 3326 مترا، وهو ما تم تسجيله في عام 2018.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, نادي الفيديو
مشاهد توثق لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا... فيديو
ثار بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى هذا العام، والذي تزامن مع نشاط بركاني كبير تم تسجيله في المنطقة على مدار العام.
يوثق مقطع الفيديو الرماد الناجم عن ثوران بركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية في أجواء المدن المحيطة، وفي مدينة تاورمينا، وتسبب في تساقط حجارة بركانية صغيرة ورماد.
وأظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين في 11 أغسطس/آب الماضي، وسجلت فوهة "إتنا" زيادة في الارتفاع بعد ستة أشهر من النشاط، ما جعله أكبر بركان نشط في أوروبا.
وصلت فوهة "إتنا" الشمالية الشرقية إلى ارتفاع قياسي بلغ 3350 مترا في عام 1981، لكن الانهيار عند أطرافها قلل الارتفاع إلى 3326 مترا، وهو ما تم تسجيله في عام 2018.