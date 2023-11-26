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https://sputnikarabic.ae/20231126/أنصار-الله-اليمنية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ستبقى-آمنة-ومأمونة-لجميع-السفن-باستثناء-الإسرائيلية-1083507315.html
"أنصار الله" اليمنية: الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء الإسرائيلية
"أنصار الله" اليمنية: الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء الإسرائيلية
جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، التأكيد على استمرارها في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، في أول تعليق للجماعة على تقارير بتعرض... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T18:26+0000
2023-11-26T18:26+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المقالة من "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "إكس" ("تويتر" سابقاً): "بكل تأكيد صنعاء أكثر حرصاً على سلامة الملاحة والأكثر احتراماً لمصالح العالم وهذا أمر أثبتناه عمليا طوال الماضي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي تأتي بعد أيام، من إعلان جماعة "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال مرورها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-قوات-مجهولة-تسيطر-على-سفينة-سنترال-بارك-التابعة-لإسرائيل-في-خليج-عدن--1083502084.html
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العالم, اسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
العالم, اسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم

"أنصار الله" اليمنية: الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء الإسرائيلية

18:26 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، التأكيد على استمرارها في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، في أول تعليق للجماعة على تقارير بتعرض سفينة إسرائيلية للاختطاف من قبل مسلحين قبالة العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المقالة من "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "إكس" ("تويتر" سابقاً): "بكل تأكيد صنعاء أكثر حرصاً على سلامة الملاحة والأكثر احتراماً لمصالح العالم وهذا أمر أثبتناه عمليا طوال الماضي".

وأضاف: "نذكر مرة أخرى بأن الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء فقط سفن الكيان الإسرائيلي حتى إنهاء عدوانه على الأطفال والمدنيين العزل في غزة المظلومة".

سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
إعلام: قوات مجهولة تسيطر على ناقلة النفط "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن
14:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية التي تأتي بعد أيام، من إعلان جماعة "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال مرورها في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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