https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-قوات-مجهولة-تسيطر-على-سفينة-سنترال-بارك-التابعة-لإسرائيل-في-خليج-عدن--1083502084.html
إعلام: قوات مجهولة تسيطر على سفينة "سنترال بارك" التابعة لإسرائيل في خليج عدن
إعلام: قوات مجهولة تسيطر على سفينة "سنترال بارك" التابعة لإسرائيل في خليج عدن
أفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T14:20+0000
2023-11-26T14:20+0000
2023-11-26T14:20+0000
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العالم, العالم العربي
إعلام: قوات مجهولة تسيطر على سفينة "سنترال بارك" التابعة لإسرائيل في خليج عدن
يتبع
أفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن.