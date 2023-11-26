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إعلام: قوات مجهولة تسيطر على سفينة "سنترال بارك" التابعة لإسرائيل في خليج عدن
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-قوات-مجهولة-تسيطر-على-سفينة-سنترال-بارك-التابعة-لإسرائيل-في-خليج-عدن--1083502084.html
إعلام: قوات مجهولة تسيطر على سفينة "سنترال بارك" التابعة لإسرائيل في خليج عدن
إعلام: قوات مجهولة تسيطر على سفينة "سنترال بارك" التابعة لإسرائيل في خليج عدن
أفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T14:20+0000
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إعلام: قوات مجهولة تسيطر على سفينة "سنترال بارك" التابعة لإسرائيل في خليج عدن

14:20 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن.
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