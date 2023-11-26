https://sputnikarabic.ae/20231126/تركيا-وإيران-تناقشان-خطوات-التوصل-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة--1083508187.html
تركيا وإيران تناقشان خطوات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
تركيا وإيران تناقشان خطوات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T18:51+0000
2023-11-26T18:51+0000
2023-11-26T18:51+0000
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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وجرى خلال المحادثات، مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة، وأنشطة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".وبحسب البيان، قال الرئيس أردوغان إن إيران وتركيا ستواصلان العمل معًا لجعل وقف إطلاق النار المؤقت دائمًا وتحقيق السلام الدائم.وأشار البيان إلى أن الرئيسين تبادلا أيضًا وجهات النظر حول الاستعدادات وجدول أعمال مجلس التعاون التركي الإيراني عالي المستوى الذي سيعقد في تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إيران-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-يعتبر-فشلا-كاملا-وهزيمة-مطلقة-لنتنياهو-1083437890.html
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أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تركيا وإيران تناقشان خطوات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وجرى خلال المحادثات، مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة، وأنشطة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".
وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان أكد خلال المحادثة على أهمية "اتخاذ العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، موقفا موحدا ضد الفظائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
وبحسب البيان، قال الرئيس أردوغان إن إيران وتركيا ستواصلان العمل معًا لجعل وقف إطلاق النار المؤقت دائمًا وتحقيق السلام الدائم.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين تبادلا أيضًا وجهات النظر حول الاستعدادات وجدول أعمال مجلس التعاون التركي الإيراني عالي المستوى الذي سيعقد في تركيا.