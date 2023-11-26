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https://sputnikarabic.ae/20231126/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عما-ستخسره-أوكرانيا-بسبب-سوء-تقدير-زيلينسكي--1083506304.html
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عما ستخسره أوكرانيا بسبب سوء تقدير زيلينسكي
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عما ستخسره أوكرانيا بسبب سوء تقدير زيلينسكي
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن أوكرانيا ستخسر خاركوف وأوديسا بسبب سوء تقدير زيلينسكي، الذي رفض صنع السلام مع روسيا. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T17:00+0000
2023-11-26T17:00+0000
روسيا
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وقال جونسون: "لقد أتيحت للأوكرانيين فرصة لتحقيق السلام، وكان من الممكن أن يحصلوا بعد ذلك على منطقتي خيرسون وزابوروجيه، لكن الآن لن يتخلى الروس أبدًا عن هذه المناطق، وعلى الأرجح سيحررون خاركوف وأوديسا".وأضاف جونسون خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "أوكرانيا ستستمر في خسارة الأراضي، إذا استمرت في الصراع مع روسيا".وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231126/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-27-وميغ-29---عاجل-1083495114.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عما ستخسره أوكرانيا بسبب سوء تقدير زيلينسكي

17:00 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن أوكرانيا ستخسر خاركوف وأوديسا بسبب سوء تقدير زيلينسكي، الذي رفض صنع السلام مع روسيا.
وقال جونسون: "لقد أتيحت للأوكرانيين فرصة لتحقيق السلام، وكان من الممكن أن يحصلوا بعد ذلك على منطقتي خيرسون وزابوروجيه، لكن الآن لن يتخلى الروس أبدًا عن هذه المناطق، وعلى الأرجح سيحررون خاركوف وأوديسا".

وأوضح جونسون أن كييف ارتكبت خطأ كبيرا برفض المفاوضات مع موسكو قبل عام تحت تأثير الغرب، والآن لا يستطيع رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي أن يفعل الكثير لتحسين الوضع في دولته.

مقاتلة سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"ميغ-29"
12:10 GMT
وأضاف جونسون خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "أوكرانيا ستستمر في خسارة الأراضي، إذا استمرت في الصراع مع روسيا".
وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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