https://sputnikarabic.ae/20231126/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-تهديد-غير-متوقع-يطيح-بزيلينسكي--1083509112.html
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عن تهديد "غير متوقع" يطيح بزيلينسكي
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عن تهديد "غير متوقع" يطيح بزيلينسكي
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الصقيع الشديد هذا الشتاء قد يجبر الأوكرانيين على المطالبة بقوة باستقالة فلاديمير زيلينسكي... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T20:09+0000
2023-11-26T20:09+0000
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "أعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مهمة للغاية من حيث معنويات الأوكرانيين، لأنه كما ترون جاء الشتاء مبكرًا، وجاء بقوة معينة".وأضاف: "بالنسبة لأولئك الذين كانت حياتهم تسير بشكل طبيعي، دون وقوع إصابات، ستنتهي هذه الفترة، وعندما يبدأ الأوكرانيون في المعاناة، سيزداد الضغط على زيلينسكي كي يرحل".وفي وقت سابق من أكتوبر، دعا وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو سكان البلاد إلى الاستعداد للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المحتمل من خلال تعزيز أنظمة التدفئة المستقلة وشراء المولدات، وصرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال مرارًا أن الشتاء المقبل سيكون صعبًا على نظام الطاقة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231126/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عما-ستخسره-أوكرانيا-بسبب-سوء-تقدير-زيلينسكي--1083506304.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عن تهديد "غير متوقع" يطيح بزيلينسكي
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الصقيع الشديد هذا الشتاء قد يجبر الأوكرانيين على المطالبة بقوة باستقالة فلاديمير زيلينسكي من منصبه.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "أعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مهمة للغاية من حيث معنويات الأوكرانيين، لأنه كما ترون جاء الشتاء مبكرًا، وجاء بقوة معينة".
وتابع: "الجو بارد جدًا، ونحن فقط في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولم ندخل ديسمبر(كانون الأول)، من المرجح ألا تتمكن محطات الطاقة وأنظمة التدفئة في أوكرانيا من تحمل تلك الأحمال".
وأضاف: "بالنسبة لأولئك الذين كانت حياتهم تسير بشكل طبيعي، دون وقوع إصابات، ستنتهي هذه الفترة، وعندما يبدأ الأوكرانيون في المعاناة، سيزداد الضغط على زيلينسكي كي يرحل".
وأشار أيضًا إلى أن الصراع بين الزعيم الأوكراني وقيادته العسكرية على السلطة في البلاد قد يندلع مرة أخرى في ديسمبر.
وفي وقت سابق من أكتوبر، دعا وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو سكان البلاد إلى الاستعداد للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المحتمل من خلال تعزيز أنظمة التدفئة المستقلة وشراء المولدات، وصرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال مرارًا أن الشتاء المقبل سيكون صعبًا على نظام الطاقة في البلاد.