https://sputnikarabic.ae/20231126/مراسل-سبوتنيك-في-دمشق-تصاعد-أعمدة-الدخان-قرب-مدخل-دمشق-الغربي-قرب-السومرية-1083501495.html
مراسل "سبوتنيك": خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة
مراسل "سبوتنيك": خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الأحد، بأنه سمع دوي انفجار عنيف في العاصمة السورية دمشق. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T14:09+0000
2023-11-26T14:09+0000
2023-11-26T14:29+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك: "سماع دوي انفجار عنيف وتصاعد أعمدة الدخان قرب مدخل دمشق الغربي باتجاه منطقة السومرية".وأضاف: "سماع أصوات يرجح أنها ناجمة عن صواريخ اعتراضية يطلقها سلاح الدفاع الجوي السوري في هذه الأثناء".وقال مراسل سبوتنيك: "قيام طائرات إسرائيلية بإطلاق عدد من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه مطار دمشق الدولي، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها".وقال مراسل سبوتنيك: "الفرق الفنية والهندسية تعكف على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي".وأكدت مصادر سورية متقاطعة عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اليوم، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه بالكامل عن العمل جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدارجه الرئيسية. وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".
https://sputnikarabic.ae/20231122/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق--عاجل-1083384597.html
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أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة
14:09 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 14:29 GMT 26.11.2023)
أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الأحد، بأنه سمع دوي انفجار عنيف في العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك: "سماع دوي انفجار عنيف وتصاعد أعمدة الدخان قرب مدخل دمشق الغربي باتجاه منطقة السومرية".
وأضاف: "سماع أصوات يرجح أنها ناجمة عن صواريخ اعتراضية يطلقها سلاح الدفاع الجوي السوري في هذه الأثناء".
وتابع: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".
وقال مراسل سبوتنيك: "قيام طائرات إسرائيلية بإطلاق عدد من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه مطار دمشق الدولي، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها".
ومعلومات خاصة حصلت عليها "سبوتنيك" من (الطيران المدني السوري) أفادت بأن العدوان الإسرائيلي استهدف المدارج الرئيسية لمطار دمشق الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وذلك بعد يوم واحد من عودتها إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها في 22 تشرين أول الماضي.
وقال مراسل سبوتنيك: "الفرق الفنية والهندسية تعكف على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي".
وأكدت مصادر سورية متقاطعة عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اليوم، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه بالكامل عن العمل جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدارجه الرئيسية.
وأكد مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، "عودة افتتاح مطار دمشق الدولي إلى الخدمة"، مشيرا إلى أن "شركة (أجنحة الشام) أعادت برمجة رحلاتها إليه".
وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".