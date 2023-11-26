https://sputnikarabic.ae/20231126/مسؤول-سابق-لدى-كييف-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بشأن-توريد--إف-16-إلى-أوكرانيا--1083509489.html

مسؤول سابق لدى كييف: زيلينسكي في حالة هستيرية بشأن توريد "إف-16" إلى أوكرانيا

مسؤول سابق لدى كييف: زيلينسكي في حالة هستيرية بشأن توريد "إف-16" إلى أوكرانيا

أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الحكومة الهولندية الجديدة قد ترفض تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16". 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T20:28+0000

2023-11-26T20:28+0000

2023-11-26T20:28+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال على موقع "يوتيوب": "لقد ضاعت هولندا، وهذا يعني أن هذه الطائرات على الأرجح لن تصل. سيكون زيلينسكي في حالة هستيرية الآن. لقد ضاع كل شيء".وأشار سوسكين أيضًا إلى أنه بالنسبة لحكومة زيلينسكي، التي ترتكب أخطاء باستمرار على المسرح العالمي، فإن المستقبل القريب سيكون حزينًا للغاية، حيث سيبتعد المزيد من حلفاء أوكرانيا عنها، وسيتم تقليل دعمهم أو توقفه تمامًا.وأضاف: "كل شيء يسير وفق أسوأ السيناريوهات. زيلينسكي وأندريه إرماك (رئيس مكتبه) وشركاؤه يختارون أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي، آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20231126/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-تهديد-غير-متوقع-يطيح-بزيلينسكي--1083509112.html

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