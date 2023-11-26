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https://sputnikarabic.ae/20231126/مسؤول-سابق-لدى-كييف-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بشأن-توريد--إف-16-إلى-أوكرانيا--1083509489.html
مسؤول سابق لدى كييف: زيلينسكي في حالة هستيرية بشأن توريد "إف-16" إلى أوكرانيا
مسؤول سابق لدى كييف: زيلينسكي في حالة هستيرية بشأن توريد "إف-16" إلى أوكرانيا
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الحكومة الهولندية الجديدة قد ترفض تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16". 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T20:28+0000
2023-11-26T20:28+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال على موقع "يوتيوب": "لقد ضاعت هولندا، وهذا يعني أن هذه الطائرات على الأرجح لن تصل. سيكون زيلينسكي في حالة هستيرية الآن. لقد ضاع كل شيء".وأشار سوسكين أيضًا إلى أنه بالنسبة لحكومة زيلينسكي، التي ترتكب أخطاء باستمرار على المسرح العالمي، فإن المستقبل القريب سيكون حزينًا للغاية، حيث سيبتعد المزيد من حلفاء أوكرانيا عنها، وسيتم تقليل دعمهم أو توقفه تمامًا.وأضاف: "كل شيء يسير وفق أسوأ السيناريوهات. زيلينسكي وأندريه إرماك (رئيس مكتبه) وشركاؤه يختارون أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي، آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231126/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عن-تهديد-غير-متوقع-يطيح-بزيلينسكي--1083509112.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مسؤول سابق لدى كييف: زيلينسكي في حالة هستيرية بشأن توريد "إف-16" إلى أوكرانيا

20:28 GMT 26.11.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الحكومة الهولندية الجديدة قد ترفض تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".
وقال على موقع "يوتيوب": "لقد ضاعت هولندا، وهذا يعني أن هذه الطائرات على الأرجح لن تصل. سيكون زيلينسكي في حالة هستيرية الآن. لقد ضاع كل شيء".

ووفقا له، فإن حزب الحرية اليميني المتطرف الذي وصل إلى السلطة في هولندا، سيرفض مساعدة كييف وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاتلات المطلوبة من طراز"إف-16".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عن تهديد "غير متوقع" يطيح بزيلينسكي
20:09 GMT
وأشار سوسكين أيضًا إلى أنه بالنسبة لحكومة زيلينسكي، التي ترتكب أخطاء باستمرار على المسرح العالمي، فإن المستقبل القريب سيكون حزينًا للغاية، حيث سيبتعد المزيد من حلفاء أوكرانيا عنها، وسيتم تقليل دعمهم أو توقفه تمامًا.
وأضاف: "كل شيء يسير وفق أسوأ السيناريوهات. زيلينسكي وأندريه إرماك (رئيس مكتبه) وشركاؤه يختارون أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي، آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

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