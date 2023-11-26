https://sputnikarabic.ae/20231126/نتنياهو-من-قطاع-غزة-لدينا-3-أهداف-من-الحرب-1083505620.html
نتنياهو من قطاع غزة: لدينا 3 أهداف من الحرب
نتنياهو من قطاع غزة: لدينا 3 أهداف من الحرب
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بجولة تفقدية داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن "هناك 3 أهداف لهذه الحرب". 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T16:39+0000
2023-11-26T16:39+0000
2023-11-26T16:39+0000
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وقال مكتب نتنياهو، على منصة "إكس"، إنه "تلقى مراجعات أمنية وتحدث مع القادة والجنود ودخل أحد الأنفاق التي تم اكتشافها"، مؤكدا أن أهداف هذه الحرب هي القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى".وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام. ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.
https://sputnikarabic.ae/20231126/جهود-مصرية-قطرية-تنقذ-صفقة-تبادل-الأسرى-في-يومها-الثاني-مؤشرات-إيجابية-لتمديد-الهدنة-في-غزة-1083502863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, العالم
نتنياهو من قطاع غزة: لدينا 3 أهداف من الحرب
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بجولة تفقدية داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن "هناك 3 أهداف لهذه الحرب".
وقال مكتب نتنياهو، على منصة "إكس"، إنه "تلقى مراجعات أمنية وتحدث مع القادة والجنود ودخل أحد الأنفاق التي تم اكتشافها"، مؤكدا أن أهداف هذه الحرب هي القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى".
وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.
ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.