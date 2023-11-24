https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-سريان-الهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-والأخيرة-تحظر-التجول-في-شمالي-قطاع-غزة-خلالها-1083428304.html
بدء سريان الهدنة بين "حماس" وإسرائيل والأخيرة تحظر التجول في شمالي قطاع غزة خلالها
بدء سريان الهدنة بين "حماس" وإسرائيل والأخيرة تحظر التجول في شمالي قطاع غزة خلالها
أعلن الجيش الإسرائيلي أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب" مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس"... 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T06:04+0000
2023-11-24T06:04+0000
2023-11-24T06:04+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره صباحا على "إيكس" إن "الحرب لم تنته بعد، تعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".وشدد أدرعي على أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع". وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي قبل دقائق من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.من جانبها، أكدت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.وأعلنت كتائب القسام أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-مقتل-امرأة-وإصابة-3-أشخاص-إثر-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-المستشفى-الإندونيسي-في-غزة-1083427681.html
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https://sputnikarabic.ae/20231124/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مصر-تعلن-إدخال-130-ألف-لتر-سولار-إلى-قطاع-غزة-فيديو-وصور-1083427180.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
بدء سريان الهدنة بين "حماس" وإسرائيل والأخيرة تحظر التجول في شمالي قطاع غزة خلالها
أعلن الجيش الإسرائيلي أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب" مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره صباحا على "إيكس" إن "الحرب لم تنته بعد، تعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".
وشدد أدرعي على أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".
وبين أدرعي انتقال سكان قطاع غزة خلال الهدنة ممكن "فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".
وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي قبل دقائق من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.
هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبها، أكدت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعلنت كتائب القسام أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
وتعد هذه أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ إعلان الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.