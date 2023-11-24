https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-سريان-الهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-والأخيرة-تحظر-التجول-في-شمالي-قطاع-غزة-خلالها-1083428304.html

بدء سريان الهدنة بين "حماس" وإسرائيل والأخيرة تحظر التجول في شمالي قطاع غزة خلالها

بدء سريان الهدنة بين "حماس" وإسرائيل والأخيرة تحظر التجول في شمالي قطاع غزة خلالها

أعلن الجيش الإسرائيلي أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب" مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس"... 24.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-24T06:04+0000

2023-11-24T06:04+0000

2023-11-24T06:04+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره صباحا على "إيكس" إن "الحرب لم تنته بعد، تعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".وشدد أدرعي على أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع". وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي قبل دقائق من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.من جانبها، أكدت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.وأعلنت كتائب القسام أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل يشمل الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وغاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-مقتل-امرأة-وإصابة-3-أشخاص-إثر-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-المستشفى-الإندونيسي-في-غزة-1083427681.html

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