https://sputnikarabic.ae/20231127/البنتاغون-سيناقش-الاستراتيجية-العسكرية-الأمريكية-بشأن-روسيا-خلف-الأبواب-المغلقة-1083533481.html
البنتاغون سيناقش الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بشأن روسيا خلف الأبواب المغلقة
البنتاغون سيناقش الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بشأن روسيا خلف الأبواب المغلقة
وفقا لوثيقة نشرت في المجلة الرسمية للحكومة الأمريكية فإن مجلس سياسة الدفاع في البنتاغون سيعقد اجتماعات خاصة الأسبوع المقبل، يخطط في إطارها لمناقشة استراتيجية... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T19:17+0000
2023-11-27T19:17+0000
2023-11-27T19:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
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بحسب الوثيقة، ستعقد الاجتماعات يومي 5 و 6 ديسمبر. وسيتم تخصيصها، لـ "جمع وتحليل وتقييم المعلومات السرية"، والتي ينبغي أن تكون نتيجتها وضع توصيات عملية للبنتاغون بشأن التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ استراتيجية الدفاع الحالية على الصعيدين العالمي والإقليمي.وستتضمن الاجتماعات المقبلة إحاطات سرية "حول التهديد الذي تشكله روسيا وستشكله من الآن وحتى عام 2050". كما يعتزم المشاركون في الاجتماعات المغلقة مناقشة "البيانات السرية التي تلقاها حول تصرفات روسيا" خلال عمليته الخاصة في أوكرانيا.ومن بين المشاركيين في الإحاطات نائب رئيس البنتاغون بالوكالة للشؤون ساشا بيكر، ومساعد وزير الدفاع للتخطيط الاستراتيجي مارا كارلين، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست فالاندر.وبالإضافة إليهم، سيشارك رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، ورئيس القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية، الجنرال كريستوفر كافولي.
https://sputnikarabic.ae/20231125/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-قادة-الناتو-يطالبون-سرا-بتنحي-زيلينسكي-1083471216.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
البنتاغون سيناقش الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بشأن روسيا خلف الأبواب المغلقة
وفقا لوثيقة نشرت في المجلة الرسمية للحكومة الأمريكية فإن مجلس سياسة الدفاع في البنتاغون سيعقد اجتماعات خاصة الأسبوع المقبل، يخطط في إطارها لمناقشة استراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية تجاه روسيا.
بحسب الوثيقة، ستعقد الاجتماعات يومي 5 و 6 ديسمبر. وسيتم تخصيصها، لـ "جمع وتحليل وتقييم المعلومات السرية"، والتي ينبغي أن تكون نتيجتها وضع توصيات عملية للبنتاغون بشأن التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ استراتيجية الدفاع الحالية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وستتضمن الاجتماعات المقبلة إحاطات سرية "حول التهديد الذي تشكله روسيا وستشكله من الآن وحتى عام 2050". كما يعتزم المشاركون في الاجتماعات المغلقة مناقشة "البيانات السرية التي تلقاها حول تصرفات روسيا" خلال عمليته الخاصة في أوكرانيا.
ومن بين المشاركيين في الإحاطات نائب رئيس البنتاغون بالوكالة للشؤون ساشا بيكر، ومساعد وزير الدفاع للتخطيط الاستراتيجي مارا كارلين، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست فالاندر.
وبالإضافة إليهم، سيشارك رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، ورئيس القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية، الجنرال كريستوفر كافولي.