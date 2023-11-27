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الجزائر: مسار الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا يتطلب توافقا بين الليبيين

الجزائر: مسار الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا يتطلب توافقا بين الليبيين

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، إن مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه كحل دائم للأزمة في... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T13:47+0000

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2023-11-27T13:47+0000

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وأضاف عطاف، في كلمة عقب استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن "مسار الانتخابات الذي تسعى الأمم المتحدة لتوفير الشروط القانونية والسياسية لنجاحه كحل دائم ومستدام للأزمة في ليبيا، بحاجة أيضا إلى مسار المصالحة الوطنية الذي يساهم الاتحاد الأفريقي في ترقيته كأرضية توافقية تجمع بين بنات وأبناء ليبيا"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وتابع أن "مسار المصالحة الوطنية يكون في إطار مشروع وطني شامل وجامع بعيد كل البُعد عن منطق التجاذبات والانقسامات وعن منطق الغالب والمغلوب".من جهة أخرى، أفاد وزير الخارجية الجزائري، بأن "السياق الدولي والإقليمي المثقل بالصراعات والأزمات والاضطرابات لا يُمكن ولا يجب أن ينسينا أن الشعب الليبي لا يزال بحاجة ماسة إلى دعم المجموعة الدولية".كما أكد أن بلاده "ستبقى وفية لسياستها ولموقفها من الأزمة التي تهدد أمن واستقرار ووحدة هذا البلد الشقيق والجار، وبأنها ستواصل دعمها التام وانخراطها الكامل في الجهود المبذولة سواءٌ من قبل منظمة الأمم المتحدة أو من قبل الاتحاد الأفريقي".وشدد عطاف على أن "قناعتنا تبقى راسخة بأن جوهر الأزمة ولب الصراع يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، وهي التدخلات التي ترفضها الجزائر رفضا تاما، وتدعو لإنهاء جميع أشكالها وأساليبها وصورها في المشهد الليبي، سياسيةً كانت أو عسكرية".وتابع "ومن هنا تبرز حتمية معالجة هذه المسألة بصفة أولوية عبر الاحتكام إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بهذا الشأن، وكذا عبر إعلاء التعهدات التي أفضت إليها مختلف المؤتمرات الدولية، لا سيما مؤتمري برلين الأول والثاني". وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

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