https://sputnikarabic.ae/20231127/الجيش-الأمريكي-يعلن-تعرض-إحدى-سفنه-لصاروخين-باليستيين-قادمين-من-اليمن-1083512215.html
الجيش الأمريكي يعلن تعرض إحدى سفنه لصاروخين باليستيين قادمين من اليمن
الجيش الأمريكي يعلن تعرض إحدى سفنه لصاروخين باليستيين قادمين من اليمن
قالت القيادة المركزية الأمريكية إن صاروخين باليستيين أطلقا على سفينة البحرية الأمريكية "يو إس إس ميسون" من اليمن بعد وصولها لإنقاذ الناقلة المختطفة "سنترال... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T05:56+0000
2023-11-27T05:56+0000
2023-11-27T05:56+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال الجيش في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الموقع العام لحاملة الطائرات "ميسون" و"سنترال بارك"".يشار إلى أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على بعد نحو عشرة أميال بحرية من السفينتين في وقت كانت حاملة الطائرات الأمريكية تكمل استجابتها لإشارة الاستغاثة التي أرسلتها الناقلة. ولم تتضرر أي منها خلال الحادث.وذكرت قناة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، أن خمسة قراصنة هاجموا ناقلة "سنترال بارك" قبالة سواحل اليمن، ثم تم احتجازهم واستجوابهم من قبل الجيش الأمريكي، ولم يصب الطاقم والبضائع على متن السفينة بأذى. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية المعلومات التي تفيد بأن السفينة"ميسون" جاءت للإنقاذ.ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأحد أنه تم الاستيلاء على ناقلة حمض الفوسفوريك "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل والمملوكة لشركة "زودياك ماريتايم"، قبالة سواحل اليمن. وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية استجابت لإشارة استغاثة من السفينة، وأنها آمنة ولم يتم السيطرة عليها.
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-قوات-مجهولة-تسيطر-على-سفينة-سنترال-بارك-التابعة-لإسرائيل-في-خليج-عدن--1083502084.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
الجيش الأمريكي يعلن تعرض إحدى سفنه لصاروخين باليستيين قادمين من اليمن
قالت القيادة المركزية الأمريكية إن صاروخين باليستيين أطلقا على سفينة البحرية الأمريكية "يو إس إس ميسون" من اليمن بعد وصولها لإنقاذ الناقلة المختطفة "سنترال بارك".
وقال الجيش في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الموقع العام لحاملة الطائرات "ميسون" و"سنترال بارك"".
يشار إلى أن الصاروخين سقطا في خليج عدن على بعد نحو عشرة أميال بحرية من السفينتين في وقت كانت حاملة الطائرات الأمريكية تكمل استجابتها لإشارة الاستغاثة التي أرسلتها الناقلة. ولم تتضرر أي منها خلال الحادث.
وذكرت قناة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، أن خمسة قراصنة هاجموا ناقلة "سنترال بارك" قبالة سواحل اليمن، ثم تم احتجازهم واستجوابهم من قبل الجيش الأمريكي، ولم يصب الطاقم والبضائع على متن السفينة بأذى. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية المعلومات التي تفيد بأن السفينة"ميسون" جاءت للإنقاذ.
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأحد أنه تم الاستيلاء على ناقلة حمض الفوسفوريك "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل والمملوكة لشركة "زودياك ماريتايم"، قبالة سواحل اليمن. وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية استجابت لإشارة استغاثة من السفينة، وأنها آمنة ولم يتم السيطرة عليها.