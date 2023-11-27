https://sputnikarabic.ae/20231127/الخارجية-الإيرانية-تحركات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-تأتي-في-إطار-دعم-الشعب-الفلسطيني-1083521776.html

الخارجية الإيرانية: تحركات "أنصار الله" في البحر الأحمر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني

الخارجية الإيرانية: تحركات "أنصار الله" في البحر الأحمر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، بأن تحركات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الأخيرة في البحر الأحمر، تأتي في إطار "الرد... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، إن "تحركات اليمنيين كان جزءًا من الرد الطبيعي على جرائم الصهاينة"، مشيرا إلى أن "أنصار الله اليمنية أعلنت أنها ستعمل لدعم الشعب الفلسطيني ضد أهداف مرتبطة بالكيان الصهيوني".وبشأن اتهام المسؤولين الأمريكيين لإيران بالضلوع في الهجوم على السفن الإسرائيلية، قال كنعاني إن "هذه الادعاءات تتمحور حول أهداف سياسية بهدف صرف الرأي العام عن واقع المشهد الفلسطيني ودور واشنطن الداعم بشكل كامل لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".وكان مصدر عسكري يمني رفيع قد أفاد، لوكالة "سبوتنيك" يوم أمس الاحد، بأن قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية، على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية و30 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة لحج جنوبي اليمن، وتمكنت من تحريرها والقبض على خاطفي الناقلة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وذلك بعد ساعات من استيلائهم عليها.وسبق أن هددت "أنصار الله"، باستهداف أي سفينة تشغلها أو تملكها إسرائيل، ودعت الدول إلى سحب العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، مؤكدة قدرة الجماعة على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231121/أنصار-الله-العمليات-ضد-تل-أبيب-مستمرة-وجاهزون-لأي-تصعيد-أمريكي-إسرائيلي-1083355388.html

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