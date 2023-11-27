https://sputnikarabic.ae/20231127/الرئيس-الأرجنتيني-المنتخب-يعلن-أنه-سيزور-الولايات-المتحدة-1083511204.html
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن أنه سيزور الولايات المتحدة
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن أنه سيزور الولايات المتحدة
صرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، أمس الأحد، بأنه سيزور الولايات المتحدة. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T02:24+0000
2023-11-27T02:24+0000
2023-11-27T02:24+0000
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بوينس - سبوتنيك. وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "نحن ذاهبون إلى الولايات المتحدة".ويعتزم خلال رحلته زيارة قبر لوبافيتشر ريبي في نيويورك "لشكره على الفوز في الانتخابات".وبحسب وسائل إعلام، قال مايلي في وقت سابق إنه يريد اعتناق اليهودية ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين.والاثنين الماضي، فاز مرشح حزب "تنمية الحرية" خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد 55.69 بالمئة من الناخبين، إثر فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20231119/فوز-خافيير-ميلي-بالانتخابات-الرئاسية-في-الأرجنتين-1083304230.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأرجنتين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأرجنتين
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن أنه سيزور الولايات المتحدة
صرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، أمس الأحد، بأنه سيزور الولايات المتحدة.
بوينس - سبوتنيك
. وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "نحن ذاهبون إلى الولايات المتحدة".
ويعتزم خلال رحلته زيارة قبر لوبافيتشر ريبي في نيويورك "لشكره على الفوز في الانتخابات".
وبحسب وسائل إعلام، قال مايلي في وقت سابق إنه يريد اعتناق اليهودية ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين.
والاثنين الماضي، فاز مرشح حزب "تنمية الحرية" خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين
بحصوله على تأييد 55.69 بالمئة من الناخبين، إثر فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.
ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.