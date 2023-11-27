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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن أنه سيزور الولايات المتحدة
الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن أنه سيزور الولايات المتحدة
صرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، أمس الأحد، بأنه سيزور الولايات المتحدة. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T02:24+0000
2023-11-27T02:24+0000
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بوينس - سبوتنيك. وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "نحن ذاهبون إلى الولايات المتحدة".ويعتزم خلال رحلته زيارة قبر لوبافيتشر ريبي في نيويورك "لشكره على الفوز في الانتخابات".وبحسب وسائل إعلام، قال مايلي في وقت سابق إنه يريد اعتناق اليهودية ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين.والاثنين الماضي، فاز مرشح حزب "تنمية الحرية" خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد 55.69 بالمئة من الناخبين، إثر فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20231119/فوز-خافيير-ميلي-بالانتخابات-الرئاسية-في-الأرجنتين-1083304230.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأرجنتين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأرجنتين

الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن أنه سيزور الولايات المتحدة

02:24 GMT 27.11.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOخافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية
خافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، أمس الأحد، بأنه سيزور الولايات المتحدة.
بوينس - سبوتنيك. وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "نحن ذاهبون إلى الولايات المتحدة".
ويعتزم خلال رحلته زيارة قبر لوبافيتشر ريبي في نيويورك "لشكره على الفوز في الانتخابات".
وبحسب وسائل إعلام، قال مايلي في وقت سابق إنه يريد اعتناق اليهودية ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين.
والاثنين الماضي، فاز مرشح حزب "تنمية الحرية" خافيير ميلي، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد 55.69 بالمئة من الناخبين، إثر فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.
خافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
فوز المعارض خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين
19 نوفمبر, 23:47 GMT
ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.
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