https://sputnikarabic.ae/20231127/المؤسسة-الفلسطينية-لحقوق-الإنسان-تدفق-المساعدات-إلى-غزة-يجب-أن-يكون-بزخم-أكبر-1083532689.html

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان: تدفق المساعدات إلى غزة يجب أن يكون بزخم أكبر

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان: تدفق المساعدات إلى غزة يجب أن يكون بزخم أكبر

قال محمود حنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إن "إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية، وهذه الانتهاكات والتجاوزات للأسف برعاية غربية، والقانون... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T17:38+0000

2023-11-27T17:38+0000

2023-11-27T17:38+0000

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وأضاف حنفي لـ"سبوتنيك": "قطاع غزة وفق تقسيم الاحتلال ينقسم إلى قسمين، قسم وسط وشمال القطاع والذي شهد معارك شديدة وقسم الجنوب، وفي شقه الشمالي المباني السكنية والمستشفيات وكل ما يعطي صورة للحياة العامة مدمر، إسرائيل دمرت البنى التحتية كاملة وهي منطقة تعرضت لحصار شديد، والآن تدفق المساعدات إلى تلك المنطقة يجب أن يكون بزخم أكبر وبكميات أكبر".وأضاف: "أما جنوب قطاع غزة فالعدد الأكبر من النازحين موجودين فيه، ومع قدوم فصل الشتاء والعواصف يحتاجون إلى مساعدات متعلقة بالخيم والبنى التحتية".وأشار حنفي إلى أن "فصل الشتاء يرتب على المنظمات الدولية تقييم الوضع بشكل مختلف عما كان عليه في الصيف، وستكون ظروف فصل الشتاء أصعب بكثير وهنا نطالب السلطات المصرية أن تكون عمليات إدخال المساعدات بشكل أسلس وأكثر مرونة ولا تخضع للبيروقراطية والتأخير حفاظًا على هذه المساعدات التي قد تتلف بسبب طول الفترة وبسبب التدقيق الإسرائيلي الطويل".وأكد حنفي أن "إسرائيل انتهكت كل شيء خلال حربها على غزة، ولم يكن هناك أي شيء محرم، الهدنة أفضل نسبيًا لكن الإنتهاكات لا زالت موجودة لجهة تقنين وتقييد إدخال المساعدات بشكل غير عادي، وعدم السماح لسكان الشمال والوسط في غزة بتفقد منازلهم وما إلى ذلك، فضلًا إلى قتل أكثر من شخص حاولوا الدخول للسباحة وهم عزل".وشدد على أن "الوضع في غزة كارثي ولا يحتمل المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية لأن الوضع هش جدًا والمناعة ضعيفة لمواجهة أي انتهاكات".

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