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https://sputnikarabic.ae/20231127/رسالة-إحدى-المحتجزات-المفرج-عنها-إلى-مجاهدي-وقيادة-كتائب-القسام-1083532438.html
رسالة إحدى المحتجزات المفرج عنها إلى مجاهدي وقيادة كتائب القسام
رسالة إحدى المحتجزات المفرج عنها إلى مجاهدي وقيادة كتائب القسام
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الإثين، رسالة إحدى المحتجزات (دنيال وابنتها إميليا) التي كانت بأيدي مقاتلي القسام والتي تم الإفراج عنها في صفقة... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T17:24+0000
2023-11-27T17:24+0000
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وجاء في الرسالة التي نشرتها القسام على صفحتها على "تلغرام": "للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غدا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا".وأضافت: "شكرا لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكة وكل شئ موجود حتى لو لم يكن متاحا... ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة".وقالت: "أنا للأبد سأكون أسيرة شكرا، لأنها لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد، سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة".أعلنت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.وجاء في بيان الحركة، اليوم الإثنين: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
https://sputnikarabic.ae/20231127/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-تمديد-الهدنة-بات-سيناريو-مرجحا-ومستعدون-للعودة-إلى-المعارك--1083518830.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي

رسالة إحدى المحتجزات المفرج عنها إلى مجاهدي وقيادة كتائب القسام

17:24 GMT 27.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedكتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الإثين، رسالة إحدى المحتجزات (دنيال وابنتها إميليا) التي كانت بأيدي مقاتلي القسام والتي تم الإفراج عنها في صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية.
وجاء في الرسالة التي نشرتها القسام على صفحتها على "تلغرام": "للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غدا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا".

وقالت المحتجزة: "كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها، هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب حقيقيون جيدون. شكرا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية".

وأضافت: "شكرا لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكة وكل شئ موجود حتى لو لم يكن متاحا... ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة".

وتابعت في رسالتها: "لم نقابل شخصا في طريقنا الطويلة هذه من العنصر وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق وحنان وحب".

وقالت: "أنا للأبد سأكون أسيرة شكرا، لأنها لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد، سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة".

وختمت في رسالتها: "يا ليت أنه في هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا، أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، صحة وحب لكم ولأبناء عائلاتكم. شكرا كتير".

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قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": تمديد الهدنة بات "سيناريو مرجحا" ومستعدون للعودة إلى المعارك
10:54 GMT
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.
وجاء في بيان الحركة، اليوم الإثنين: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
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