https://sputnikarabic.ae/20231127/النواب-الأوكرانيون-سيسافرون-إلى-الولايات-المتحدة-لإقناع-أعضاء-الكونغرس-بدعم-كييف-1083533692.html
النواب الأوكرانيون سيسافرون إلى الولايات المتحدة لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم كييف
النواب الأوكرانيون سيسافرون إلى الولايات المتحدة لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم كييف
صرح النائب أليكسي غونشارينكو، أن نواب البرلمان الأوكراني سيحاولون إقناع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمواصلة مساعدة كييف. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T19:58+0000
2023-11-27T19:58+0000
2023-11-27T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال غونشارينكو على صفحته في "تلغرام": "جميع النواب من خدم الشعب الذين يعرفون اللغة الإنجليزية سوف يذهبون إلى الولايات المتحدة، يجب أن يغادروا هذا الأسبوع".وأضاف: "سيذهب بعضهم إلى واشنطن، والبعض الآخر سيتجول البعض في الولايات المتحدة للتواصل مع أعضاء الكونغرس المحليين وإقناعهم بضرورة دعم أوكرانيا".وتم تأكيد معلومات النائب لصحيفة "سترانا" الأوكرانية من قبل العديد من البرلمانيين الأوكرانيين. لكن لم يحدد أسماء النواب.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس.وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-البيت-الأبيض-قلق-بشأن-تأخر-تصويت-الكونغرس-على-دعم-كييف-1083403595.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
النواب الأوكرانيون سيسافرون إلى الولايات المتحدة لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم كييف
صرح النائب أليكسي غونشارينكو، أن نواب البرلمان الأوكراني سيحاولون إقناع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمواصلة مساعدة كييف.
وقال غونشارينكو على صفحته في "تلغرام": "جميع النواب من خدم الشعب الذين يعرفون اللغة الإنجليزية سوف يذهبون إلى الولايات المتحدة، يجب أن يغادروا هذا الأسبوع".
وأضاف: "سيذهب بعضهم إلى واشنطن، والبعض الآخر سيتجول البعض في الولايات المتحدة للتواصل مع أعضاء الكونغرس المحليين وإقناعهم بضرورة دعم أوكرانيا".
وتم تأكيد معلومات النائب لصحيفة "سترانا" الأوكرانية من قبل العديد من البرلمانيين الأوكرانيين. لكن لم يحدد أسماء النواب.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس.
وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".