عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/النواب-الأوكرانيون-سيسافرون-إلى-الولايات-المتحدة-لإقناع-أعضاء-الكونغرس-بدعم-كييف-1083533692.html
النواب الأوكرانيون سيسافرون إلى الولايات المتحدة لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم كييف
النواب الأوكرانيون سيسافرون إلى الولايات المتحدة لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم كييف
صرح النائب أليكسي غونشارينكو، أن نواب البرلمان الأوكراني سيحاولون إقناع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمواصلة مساعدة كييف. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T19:58+0000
2023-11-27T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وقال غونشارينكو على صفحته في "تلغرام": "جميع النواب من خدم الشعب الذين يعرفون اللغة الإنجليزية سوف يذهبون إلى الولايات المتحدة، يجب أن يغادروا هذا الأسبوع".وأضاف: "سيذهب بعضهم إلى واشنطن، والبعض الآخر سيتجول البعض في الولايات المتحدة للتواصل مع أعضاء الكونغرس المحليين وإقناعهم بضرورة دعم أوكرانيا".وتم تأكيد معلومات النائب لصحيفة "سترانا" الأوكرانية من قبل العديد من البرلمانيين الأوكرانيين. لكن لم يحدد أسماء النواب.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس.وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".
https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-البيت-الأبيض-قلق-بشأن-تأخر-تصويت-الكونغرس-على-دعم-كييف-1083403595.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

النواب الأوكرانيون سيسافرون إلى الولايات المتحدة لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم كييف

19:58 GMT 27.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح النائب أليكسي غونشارينكو، أن نواب البرلمان الأوكراني سيحاولون إقناع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمواصلة مساعدة كييف.
وقال غونشارينكو على صفحته في "تلغرام": "جميع النواب من خدم الشعب الذين يعرفون اللغة الإنجليزية سوف يذهبون إلى الولايات المتحدة، يجب أن يغادروا هذا الأسبوع".
وأضاف: "سيذهب بعضهم إلى واشنطن، والبعض الآخر سيتجول البعض في الولايات المتحدة للتواصل مع أعضاء الكونغرس المحليين وإقناعهم بضرورة دعم أوكرانيا".
وتم تأكيد معلومات النائب لصحيفة "سترانا" الأوكرانية من قبل العديد من البرلمانيين الأوكرانيين. لكن لم يحدد أسماء النواب.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
إعلام: البيت الأبيض قلق بشأن تأخر تصويت الكونغرس على دعم كييف
23 نوفمبر, 07:40 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاذ المخصصات التي حددها الكونغرس.
وقالت المتحدثة في إحاطة صحفية: "لقد بدأنا في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور12:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала