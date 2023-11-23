https://sputnikarabic.ae/20231123/إعلام-البيت-الأبيض-قلق-بشأن-تأخر-تصويت-الكونغرس-على-دعم-كييف-1083403595.html
إعلام: البيت الأبيض قلق بشأن تأخر تصويت الكونغرس على دعم كييف
إعلام: البيت الأبيض قلق بشأن تأخر تصويت الكونغرس على دعم كييف
أعلنت وسائل إعلام غربية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تشعر بالقلق تجاه تأخير رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في طرح حزمة المساعدات لأوكرانيا،... 23.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-23T07:40+0000
2023-11-23T07:40+0000
2023-11-23T07:40+0000
العالم
الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن البيت الأبيض لا يزال غير قادر على فهم السياسة الجديدة للزعيم الجمهوري ونهجه في المفاوضات، وأن هناك انزعاج لدى الديمقراطيين من تصرفات جونسون، فيما يخص تمويل أوكرانيا. ويتطلع الديمقراطيون إلى الموافقة على مساعدة شاملة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأهداف الأمن القومي الأمريكي الأخرى، بعد العطلة التشريعية.وكان البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق، أن حزم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، سيجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الكونغرس-الأمريكي-يوافق-على-مشروع-الميزانية-دون-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1083187952.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
إعلام: البيت الأبيض قلق بشأن تأخر تصويت الكونغرس على دعم كييف
أعلنت وسائل إعلام غربية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تشعر بالقلق تجاه تأخير رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في طرح حزمة المساعدات لأوكرانيا، للمناقشة والتصويت.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن البيت الأبيض لا يزال غير قادر على فهم السياسة الجديدة للزعيم الجمهوري ونهجه في المفاوضات، وأن هناك انزعاج لدى الديمقراطيين من تصرفات جونسون، فيما يخص تمويل أوكرانيا.
ويتطلع الديمقراطيون إلى الموافقة على مساعدة شاملة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأهداف الأمن القومي الأمريكي الأخرى، بعد العطلة التشريعية.
وكان البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق، أن حزم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، سيجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.