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تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها شمالي العراق
تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها شمالي العراق
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن 3 من جنودها قتلوا شمالي العراق في منطقة عملية "المخلب القفل". 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T09:07+0000
2023-11-27T09:07+0000
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وأضافت الوزارة في بيان: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والقوات المسلحة وأمتنا النبيلة"، وفق "السومرية نيوز".وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الجنود الثلاثة قتلوا "في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) شمالي العراق".وعملية "المخلب القفل" أطلقتها تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022، ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وجاءت العملية ضد سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، شمالي سوريا والعراق.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 17 موقعا ل‍حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.
https://sputnikarabic.ae/20231026/الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-وإصابة-13-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-1082479162.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها شمالي العراق

09:07 GMT 27.11.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic دبابات الجيش التركي
دبابات الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن 3 من جنودها قتلوا شمالي العراق في منطقة عملية "المخلب القفل".
وأضافت الوزارة في بيان: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والقوات المسلحة وأمتنا النبيلة"، وفق "السومرية نيوز".
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الجنود الثلاثة قتلوا "في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) شمالي العراق".
خنادق يحفروها حزب العمال الكردستاني في العراق لموجهة القصف التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
الدفاع التركية تعلن مقتل وإصابة 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني
26 أكتوبر, 10:16 GMT
وعملية "المخلب القفل" أطلقتها تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022، ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وجاءت العملية ضد سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، شمالي سوريا والعراق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 17 موقعا ل‍حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.
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