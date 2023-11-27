https://sputnikarabic.ae/20231127/حلف-شمال-الأطلسي-لا-ينبغي-الاستهانة-بروسيا-1083530486.html
حلف شمال الأطلسي: لا ينبغي الاستهانة بروسيا
حلف شمال الأطلسي: لا ينبغي الاستهانة بروسيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل، إنه "لا ينبغي الاستهانة بروسيا". 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T15:32+0000
2023-11-27T15:32+0000
2023-11-27T15:32+0000
روسيا
الناتو
العالم
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وأضاف ستولتنبرغ، مفسرًا كلامه بحقيقة "أن أوكرانيا لم تحقق أي تقدم على خط المواجهة، على الرغم من الدعم العسكري الذي لاقته".وأشار أيضا: "نرى أنه حتى مع كل المساعدة الكبيرة من دول الناتو، لم يتمكن الأوكرانيون من تحريك خط المواجهة خلال هذا العام، وهذا يؤكد فقط حقيقة أنه لا يمكن الاستهانة بروسيا، ولقد تم تحويل صناعتهم إلى القطاع العسكري، وهم قادرون على تزويد الجيش بالذخيرة والمعدات".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20231127/الأمين-العام-للناتو-يحث-على-تجنب-التصعيد-ضد-روسيا-1083524432.html
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روسيا, الناتو, العالم
حلف شمال الأطلسي: لا ينبغي الاستهانة بروسيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل، إنه "لا ينبغي الاستهانة بروسيا".
وأضاف ستولتنبرغ، مفسرًا كلامه بحقيقة "أن أوكرانيا لم تحقق أي تقدم على خط المواجهة، على الرغم من الدعم العسكري الذي لاقته".
وأشار أيضا: "نرى أنه حتى مع كل المساعدة الكبيرة من دول الناتو، لم يتمكن الأوكرانيون من تحريك خط المواجهة خلال هذا العام، وهذا يؤكد فقط حقيقة أنه لا يمكن الاستهانة بروسيا، ولقد تم تحويل صناعتهم إلى القطاع العسكري، وهم قادرون على تزويد الجيش بالذخيرة والمعدات".
وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن منع التصعيد العسكري مع روسيا هو المهمة الأساسية لحلف شمال الأطلسي.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: "لدى حلف شمال الأطلسي مهمتان أساسيتان... الأولى هي دعم أوكرانيا... والمهمة الأخرى الأكثر أهمية هي منع التصعيد، ومنع هذا الصراع من التحول إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لأن هذا سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والموت والدمار".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.