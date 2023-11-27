https://sputnikarabic.ae/20231127/عاصفة-قوية-تتسبب-في-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-حوالي-نصف-مليون-ساكن-في-القرم-1083510737.html
عاصفة قوية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن في القرم
عاصفة قوية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن في القرم
أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، أوليغ كريوتشكوف، أن العاصفة التي ضربت سواحل القرم مساء يوم الأحد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T00:40+0000
2023-11-27T00:40+0000
2023-11-27T00:40+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104077/94/1040779447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51ebea2f7f2c007bc95befa293e084fa.jpg
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال كريوتشكوف، إن العاصفة تسببت في فصل 166 خطا لنقل الطاقة الكهربائية..(..)وأوضح في قناته على "تيليغرام"، أن المناطق الأكثر تضررا في شبه الجزيرة هي تشرنومورسكي، وساكي، وبيلوغورسكي، وسمفيروبول، وأوكتيابرسكي، وباختشيساراي، ولينينسكي.وأشار إلى أن 38 فريقًا يعمل على استعادة إمدادات الطاقة.وضرب إعصار أمس الأحد، شمال غرب شبه جزيرة القرم، وقد غمرت المياه المنازل القريبة من الساحل، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء حوالي 20 عائلة.
https://sputnikarabic.ae/20191222/السلطات-الروسية-تحذر-من-عاصفة-تضرب-القرم-1043830780.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104077/94/1040779447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d3a37146c5f8b500f6f942cfb998fd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
عاصفة قوية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن في القرم
أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، أوليغ كريوتشكوف، أن العاصفة التي ضربت سواحل القرم مساء يوم الأحد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي نصف مليون ساكن.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال كريوتشكوف، إن العاصفة تسببت في فصل 166 خطا لنقل الطاقة الكهربائية..(..)
22 ديسمبر 2019, 15:35 GMT
وأوضح في قناته على "تيليغرام"، أن المناطق الأكثر تضررا في شبه الجزيرة هي تشرنومورسكي، وساكي، وبيلوغورسكي، وسمفيروبول، وأوكتيابرسكي، وباختشيساراي، ولينينسكي.
وأشار إلى أن 38 فريقًا يعمل على استعادة إمدادات الطاقة.
وضرب إعصار أمس الأحد، شمال غرب شبه جزيرة القرم
، وقد غمرت المياه المنازل القريبة من الساحل، ما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء حوالي 20 عائلة.