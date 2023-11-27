https://sputnikarabic.ae/20231127/منظومة-راجمة-الصواريخ-المتعددة-بولونيز-إم-1083523913.html
منظومة راجمة الصواريخ المتعددة "بولونيز-إم"
منظومة راجمة الصواريخ المتعددة "بولونيز-إم"
تم تصميم هذه المركبة القتالية لاستيعاب منصة الإطلاق وتحريكها وتوجيه الصواريخ، وإعداد وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ الفردية والمتعددة، تعرف على الخصائص الفنية... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T12:38+0000
2023-11-27T12:38+0000
2023-11-27T12:38+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, инфографика
منظومة راجمة الصواريخ المتعددة "بولونيز-إم"
تم تصميم هذه المركبة القتالية لاستيعاب منصة الإطلاق وتحريكها وتوجيه الصواريخ، وإعداد وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ الفردية والمتعددة، تعرف على الخصائص الفنية لمنظومة راجمة الصواريخ المتعددة "بولونيز-إم" من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".