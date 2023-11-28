https://sputnikarabic.ae/20231128/أنتم-محميون-إلى-أقصى-درجة-السنوار-يلتقى-محتجزين-إسرائيليين-داخل-نفق-في-غزة-1083535441.html

"أنتم محميون إلى أقصى درجة"... السنوار يلتقى محتجزين إسرائيليين داخل نفق في غزة

"أنتم محميون إلى أقصى درجة"... السنوار يلتقى محتجزين إسرائيليين داخل نفق في غزة

التقى رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، مختطفين لدى الحركة داخل إحدى الأنفاق في قطاع غزة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T00:27+0000

2023-11-28T00:27+0000

2023-11-28T00:27+0000

السنوار

يحيى السنوار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القدس - سبوتنيك. وقالت قناة 12 الإسرائيلية، أمس الإثنين إن "السنوار التقى وجها لوجه مع عدد من الرهائن داخل إحدى الأنفاق في قطاع غزة".وأضافت أن "مختطفة عادت في الأيام الأخيرة من الأسر لدى حماس في غزة، روت لعائلتها حادثة وقعت في الأيام الأولى للحرب"، لافتة إلى أنه "أثناء احتجازها في النفق، شعرت بحالة تأهب ما، ثم انفتح الباب. يقف عند الباب رجل ملتحٍ يتحدث إليهم بعبرية ممتازة يدعى يحيى السنوار".وقال يحيى السنوار للمختطفين في النفق: "مرحبا، أنا يحيى السنوار، أنتم محميون إلى أقصى درجة، هنا لن يحدث لكم شيء".هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن توصل جهود الوساطة القطرية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه تم الاتفاق مع الجانبين القطري والمصري على تمديد الهدنة بنفس شروط الهدنة السابقة".وقال الأنصاري، في بيان على حسابه الرسمي على موقع "إكس" اليوم الاثنين، "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".من جانبها أعلنت "حماس"، في بيان اليوم الاثنين، أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، بوقت سابق من اليوم، إن اتفاق تمديد الهدنة سيتضمن "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل اجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".وأضاف رشوان أنه بالإضافة لتبادل الأسرى، "سوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع".هذا ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وتستمر 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

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السنوار, يحيى السنوار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة