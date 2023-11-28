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الدفاع الروسية: نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجية في "هجومه المضاد" الفاشل
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-قد-يستخدم-وسائل-بيولوجية-في-هجومه-المضاد-الفاشل--1083562576.html
الدفاع الروسية: نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجية في "هجومه المضاد" الفاشل
الدفاع الروسية: نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجية في "هجومه المضاد" الفاشل
صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتقد أن القوات الأوكرانية، قد... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T15:03+0000
2023-11-28T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريلوف، خلال جلسة المؤتمر الثالث للعلماء الشباب: "نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية، بشكل عام، فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع الروسية، ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية من قبل نظام كييف. قد يكون ذلك تلويثًا متعمدًا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".وأشار كيريلوف إلى أنه "خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية، لتسميم المنتجات الغذائية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا".وأضاف كيريلوف أن "الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا في دولة واحدة فقط".ولفت كيريلوف إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم هوس كبير حول هذه المادة".
https://sputnikarabic.ae/20231128/الكشف-عن-شبكة-مختبرات-لإنتاج-المخدرات-تديرها-أوكرانيا-1083553421.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجية في "هجومه المضاد" الفاشل

15:03 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 28.11.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتقد أن القوات الأوكرانية، قد تستخدم عوامل بيولوجية فيما يتعلق بـ"هجومها المضاد" الفاشل.
وقال كيريلوف، خلال جلسة المؤتمر الثالث للعلماء الشباب: "نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية، بشكل عام، فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع الروسية، ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية من قبل نظام كييف. قد يكون ذلك تلويثًا متعمدًا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".

وأضاف كيريلوف أن "الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية".

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وأشار كيريلوف إلى أنه "خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية، لتسميم المنتجات الغذائية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا".
وأضاف كيريلوف أن "الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا في دولة واحدة فقط".
ولفت كيريلوف إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم هوس كبير حول هذه المادة".
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