https://sputnikarabic.ae/20231128/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-قد-يستخدم-وسائل-بيولوجية-في-هجومه-المضاد-الفاشل--1083562576.html
الدفاع الروسية: نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجية في "هجومه المضاد" الفاشل
الدفاع الروسية: نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجية في "هجومه المضاد" الفاشل
صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتقد أن القوات الأوكرانية، قد... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T15:03+0000
2023-11-28T15:03+0000
2023-11-28T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067426209_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_0d52870be7bd93b801e8b4b80c6434a7.jpg
وقال كيريلوف، خلال جلسة المؤتمر الثالث للعلماء الشباب: "نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية، بشكل عام، فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع الروسية، ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية من قبل نظام كييف. قد يكون ذلك تلويثًا متعمدًا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".وأشار كيريلوف إلى أنه "خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية، لتسميم المنتجات الغذائية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا".وأضاف كيريلوف أن "الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا في دولة واحدة فقط".ولفت كيريلوف إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم هوس كبير حول هذه المادة".
https://sputnikarabic.ae/20231128/الكشف-عن-شبكة-مختبرات-لإنتاج-المخدرات-تديرها-أوكرانيا-1083553421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067426209_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1bd461e48912bd989ab240d2781e11a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: نظام كييف قد يستخدم وسائل بيولوجية في "هجومه المضاد" الفاشل
15:03 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 28.11.2023)
صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات البيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية، تعتقد أن القوات الأوكرانية، قد تستخدم عوامل بيولوجية فيما يتعلق بـ"هجومها المضاد" الفاشل.
وقال كيريلوف، خلال جلسة المؤتمر الثالث للعلماء الشباب: "نظرًا إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية، بشكل عام، فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى بالهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع الروسية، ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية من قبل نظام كييف. قد يكون ذلك تلويثًا متعمدًا لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة".
وأضاف كيريلوف أن "الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأمريكية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلا عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية".
وأشار كيريلوف إلى أنه "خلال العملية العسكرية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانية، لتسميم المنتجات الغذائية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا".
وأضاف كيريلوف أن "الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عددا من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصريا في دولة واحدة فقط".
ولفت كيريلوف إلى أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم هوس كبير حول هذه المادة".