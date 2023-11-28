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https://sputnikarabic.ae/20231128/السعودية-تفوز-رسميا-بتنظيم-معرض-إكسبو-2030-فيديو-1083565882.html
السعودية تفوز رسميا بتنظيم معرض "إكسبو 2030"... فيديو
السعودية تفوز رسميا بتنظيم معرض "إكسبو 2030"... فيديو
أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة السعودية الرياض، فازت بتنظيم معرض "إكسبو 2030"، بعد منافسة قوية مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T17:35+0000
2023-11-28T17:36+0000
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وذكر المكتب أن "الرياض فازت باستضافة المعرض العالمي من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتا، مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165".من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أثناء ترأس وفد المملكة إلى مقر مركز المعارض الدولي في باريس، اليوم الثلاثاء، إن "المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030".وأضاف: "مستمرون بتكريس جهودنا للتعاون الإقليمي والدولي".وأوضح أن "130 دولة وثقت بملف الرياض، وأيدته لاستضافة إكسبو".وخصصت السعودية في ملفها مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض "إكسبو 2030"، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية السعودية، بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول.كما أكدت المملكة التزامها بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من "إكسبو".يشار إلى أن معارض "إكسبو" الدولية تقام، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

السعودية تفوز رسميا بتنظيم معرض "إكسبو 2030"... فيديو

17:35 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 17:36 GMT 28.11.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة السعودية الرياض، فازت بتنظيم معرض "إكسبو 2030"، بعد منافسة قوية مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.
وذكر المكتب أن "الرياض فازت باستضافة المعرض العالمي من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتا، مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165".
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أثناء ترأس وفد المملكة إلى مقر مركز المعارض الدولي في باريس، اليوم الثلاثاء، إن "المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030".
وأضاف: "مستمرون بتكريس جهودنا للتعاون الإقليمي والدولي".
وأوضح أن "130 دولة وثقت بملف الرياض، وأيدته لاستضافة إكسبو".
وخصصت السعودية في ملفها مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض "إكسبو 2030"، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية السعودية، بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول.
كما أكدت المملكة التزامها بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من "إكسبو".
يشار إلى أن معارض "إكسبو" الدولية تقام، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.
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