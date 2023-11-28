السعودية تفوز رسميا بتنظيم معرض "إكسبو 2030"... فيديو
17:35 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 17:36 GMT 28.11.2023)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن المكتب الدولي للمعارض، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة السعودية الرياض، فازت بتنظيم معرض "إكسبو 2030"، بعد منافسة قوية مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.
وذكر المكتب أن "الرياض فازت باستضافة المعرض العالمي من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتا، مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165".
World Expo 2030: 1st round of voting— BIE (@bieparis) November 28, 2023
🇰🇷 Republic of Korea - 29
🇮🇹 Italy - 17
🇸🇦 Saudi Arabia – 119
Abstentions - 0
BIE Member States elect Saudi Arabia as host country of World Expo 2030! Congratulations Riyadh! pic.twitter.com/QPKZdBT5xs
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أثناء ترأس وفد المملكة إلى مقر مركز المعارض الدولي في باريس، اليوم الثلاثاء، إن "المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030".
وأضاف: "مستمرون بتكريس جهودنا للتعاون الإقليمي والدولي".
وأوضح أن "130 دولة وثقت بملف الرياض، وأيدته لاستضافة إكسبو".
وخصصت السعودية في ملفها مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض "إكسبو 2030"، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية السعودية، بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول.
في الرياض؛ نصنع مستقبلًا مختلفًا، باقتصاد مُزدهر، وبيئة مُحفزة وذكية، تتماشى مع مستهدفات #الرياض_إكسبو2030. pic.twitter.com/julorJHUoP— Riyadh Expo 2030 الرياض إكسبو (@Riyadh_Expo2030) October 23, 2023
كما أكدت المملكة التزامها بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من "إكسبو".
يشار إلى أن معارض "إكسبو" الدولية تقام، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.