https://sputnikarabic.ae/20231128/المجر-الناتو-يعترف-بأن-الهجوم-المضاد-الأوكراني-بعيد-عن-التوقعات-1083567055.html
المجر: "الناتو" يعترف بأن "الهجوم المضاد" الأوكراني بعيد عن التوقعات
المجر: "الناتو" يعترف بأن "الهجوم المضاد" الأوكراني بعيد عن التوقعات
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأنه وفي اجتماع مجلس وزراء خارجية "الناتو"، اعترف الكثيرون "بصوت منخفض وبخوف" بأن نتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني كانت... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T19:14+0000
2023-11-28T19:14+0000
2023-11-28T19:14+0000
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وقال سيارتو للصحفيين المجريين، بعد اليوم الأول من الاجتماع، وقد تم بث كلمته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في ساحة المعركة، ولم يحدث أي اختراق أيضًا. اعترف الكثيرون بذلك بصوت منخفض وبخوف، ولكنهم اعترفوا بذلك".بدأ ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل.وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم من قبل نظام كييف، كلفت أوكرانيا خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح، وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-قد-يستخدم-وسائل-بيولوجية-في-هجومه-المضاد-الفاشل--1083562576.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو
العالم, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو
المجر: "الناتو" يعترف بأن "الهجوم المضاد" الأوكراني بعيد عن التوقعات
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأنه وفي اجتماع مجلس وزراء خارجية "الناتو"، اعترف الكثيرون "بصوت منخفض وبخوف" بأن نتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني كانت بعيدة كل البعد عن المتوقع.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين، بعد اليوم الأول من الاجتماع، وقد تم بث كلمته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في ساحة المعركة، ولم يحدث أي اختراق أيضًا. اعترف الكثيرون بذلك بصوت منخفض وبخوف، ولكنهم اعترفوا بذلك".
ووفقًا له، لقد أدركنا أن "الهجوم المضاد" الذي شنته أوكرانيا، أعطى نتائج بعيدة بشكل ملحوظ عن التوقعات، ولم ينكر أحد هذا في اجتماع اليوم.
بدأ ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل.
وتشير البيانات، حتى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن محاولات الهجوم من قبل نظام كييف، كلفت أوكرانيا خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح، وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.