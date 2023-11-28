https://sputnikarabic.ae/20231128/بوريل-يكشف-عن-المبلغ-الذي-أنفقه-الاتحاد-الأوروبي-على-المساعدات-العسكرية-لنظام-كييف-1083565141.html

بوريل يكشف عن المبلغ الذي أنفقه الاتحاد الأوروبي على المساعدات العسكرية لنظام كييف

بوريل يكشف عن المبلغ الذي أنفقه الاتحاد الأوروبي على المساعدات العسكرية لنظام كييف

صرح منسق الشؤون الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في بروكسل، أن... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T16:46+0000

2023-11-28T16:46+0000

2023-11-28T16:46+0000

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وقال بوريل، في المؤتمر: "في المجمل، تم تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 27 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأعضاء بشكل فردي، وهذه مساهمة كبيرة للقدرات الدفاعية لأوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن "الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل نحو 83 مليار يورو على مساعدات مختلفة لأوكرانيا، بما في ذلك الاقتصادية والعسكرية".وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد أن المفوضية الأوروبية قد قبلت المقترحات المشتركة للمفوضية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بخصوص حزمة العقوبات الـ12 المقترحة ضد روسيا".وأردف المتحدث، قائلا: "ستهدف حزمة العقوبات أيضًا إلى الحد من العوائد، التي تجنيها روسيا من تصدير الألماس إلى أوروبا وشركائها، ويجري العمل على ذلك بالتعاون عن كثب مع شركائنا في مجموعة السبع".وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الاضطرابات في الاتحاد الأوروبي باتت واضحة، وقد بدأ الكثيرون يدركون الضرر بالنسبة لهم والناجم عن العقوبات، التي فرضوها على روسيا، لكن بالنسبة لنا فقد تبيّن أنها ليست مؤلمة للغاية".

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