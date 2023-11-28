https://sputnikarabic.ae/20231128/زيلينسكي-يوقع-على-مشروع-ميزانية-أوكرانيا-بعجز-كبير--1083564478.html
زيلينسكي يوقع على مشروع ميزانية أوكرانيا بواقع عجز مالي كبير
زيلينسكي يوقع على مشروع ميزانية أوكرانيا بواقع عجز مالي كبير
وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية أوكرانيا، لعام 2024، بعجز مالي يزيد عن 43 مليار دولار. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T16:27+0000
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وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، تنص وثيقة بعنوان "مشروع قانون بشأن ميزانية دولة أوكرانيا، لعام 2024"، أن "مشروع القانون قد أعيد بعد توقيعه من قبل زيلينسكي، ويعني ذلك أنه تمت الموافقة على ميزانية أوكرانيا، بإيرادات قدرها 1.76 تريليون هريفنيا (48.4 مليار دولار)، والنفقات 3.35 تريليون هريفنيا (92.2 مليار دولار). في الوقت ذاته، يبلغ عجز ميزانية الدولة 1.57 تريليون هريفنيا (43.2 مليار دولار)".وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، وأن يبلغ التضخم السنوي نحو 9.7%، مع متوسط سعر صرف الدولار 40.7 هريفنيا لكل دولار، بحسب الموقع.وأفاد البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن البرلمان الأوكراني اعتمد في القراءة الثانية والأخيرة لمشروع ميزانية البلاد، لعام 2024، بعجز قدره 1.57 تريليون هريفنيا (أكثر من 43 مليار دولار).
https://sputnikarabic.ae/20231128/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-قد-يستخدم-وسائل-بيولوجية-في-هجومه-المضاد-الفاشل--1083562576.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
زيلينسكي يوقع على مشروع ميزانية أوكرانيا بواقع عجز مالي كبير
16:27 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 16:28 GMT 28.11.2023)
وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية أوكرانيا، لعام 2024، بعجز مالي يزيد عن 43 مليار دولار.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، تنص وثيقة بعنوان "مشروع قانون بشأن ميزانية دولة أوكرانيا، لعام 2024"، أن "مشروع القانون قد أعيد بعد توقيعه من قبل زيلينسكي، ويعني ذلك أنه تمت الموافقة على ميزانية أوكرانيا، بإيرادات قدرها 1.76 تريليون هريفنيا (48.4 مليار دولار)، والنفقات 3.35 تريليون هريفنيا (92.2 مليار دولار). في الوقت ذاته، يبلغ عجز ميزانية الدولة 1.57 تريليون هريفنيا (43.2 مليار دولار)".
وانخفضت القروض الخارجية لأوكرانيا بمقدار 103.5 مليار هريفنيا، بسبب زيادة القروض المحلية من 42.9 مليار دولار إلى 41 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم إنفاق أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي على الأمن والدفاع في أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%، وأن يبلغ التضخم السنوي نحو 9.7%، مع متوسط سعر صرف الدولار 40.7 هريفنيا لكل دولار، بحسب الموقع.
وأفاد البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن البرلمان الأوكراني اعتمد في القراءة الثانية والأخيرة لمشروع ميزانية البلاد، لعام 2024، بعجز قدره 1.57 تريليون هريفنيا (أكثر من 43 مليار دولار).