https://sputnikarabic.ae/20231128/تيننتي-لـسبوتنيك-القرار-1701-لا-يزال-ساريا-على-الرغم-من-التحديات-التي-يواجهها-1083567573.html

تيننتي لـ"سبوتنيك": القرار 1701 لا يزال ساريا على الرغم من التحديات التي يواجهها

تيننتي لـ"سبوتنيك": القرار 1701 لا يزال ساريا على الرغم من التحديات التي يواجهها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية في لبنان (يونيفيل)، أندريا تيننتي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في جانب عمليات "اليونيفيل" جنوبي لبنان، خلال الأيام... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T19:53+0000

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وأوضح تيننتي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لم يصب أي من جنود حفظ السلام بهذا الحادث ولكن سيارتهم تضررت، قبل يوم واحد فقط من حث قائد بعثة "اليونيفيل" أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على وقف دورة العنف هذه"، مذكرًا الجميع بأن "المزيد من التصعيد يمكن أن يكون له عواقب مدمرة".وأكد تيننتي أن "القرار 1701 لا يزال ساريًا على الرغم من التحديات التي يواجهها، وبالطبع نختبر التحديات في الوقت الحالي، ولا تزال الأولويات والمراقبات الرئيسية للقرار 1701 قائمة، ووجود اليونيفيل على الأرض لتجنب الصراع والدور المهم الذي تلعبه قوات اليونيفيل، حيث يمكن إجراء حوار مع الجانب اللبناني ومع جيش الدفاع الإسرائيلي".ولفت تيننتي إلى أن "دور قائد بعثتنا تجميع الرسائل وربما أيضًا تفكيك الصراع و تقليل التوتر ومنع سوء الفهم الخاطئ، لذلك ظل هذا الصراع متوازنًا إلى حد كبير حتى الآن، وكان الوضع أكثر هدوءًا، في الأيام القليلة الماضية".وذكر أن "السلطات اللبنانية عبّرت مرات عدة عن التزامها بالقرار 1701، وأنها ليست على استعداد للتصعيد في الوقت الحالي".وأشار تيننتي إلى أن "التحديات الرئيسية هي عدم القدرة على التنبؤ بهذا الصراع المستمر، منذ ما يقرب من 8 أسابيع، باستثناء الأيام الأخيرة، ولكن إذا استمر الصراع فإن احتمال توسع نطاق الصراع يتزايد".

https://sputnikarabic.ae/20231128/في-خامس-يوم-للهدنةالهدوء-الحذر-يخيم-على-قرى-جنوبي-لبنان--1083563377.html

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