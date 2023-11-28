https://sputnikarabic.ae/20231128/رئيسي-يرجئ-زيارة-مقررة-إلى-تركيا-لبحث-الوضع-بغزة-1083547417.html
رئيسي يرجئ زيارة مقررة إلى تركيا لبحث الوضع في غزة
رئيسي يرجئ زيارة مقررة إلى تركيا لبحث الوضع في غزة
أرجأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زيارة كانت مقررة إلى أنقرة يوم غد الأربعاء، والتي كان سيبحث خلالها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في قطاع غزة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T10:04+0000
2023-11-28T10:04+0000
2023-11-28T10:13+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
إبراهيم رئيسي
قطاع غزة
إيران
حركة حماس
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "تم تأجيل زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى تركيا، والتي كانت من المقرر أن تتم يوم الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها إلى موعد آخر"، دون إبداء أسباب للتأجيل.وقال الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق هذا الشهر، إن رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لإجراء محادثات بشأن غزة.وأمس الأول (الأحد)، بحث أردوغان، ورئيسي، خلال اتصال هاتفي الهجمات الإسرائيلية "غير القانونية" على قطاع غزة وأنشطة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وذكر البيان أن الرئيسين بحثا الهجمات الإسرائيلية "غير القانونية" على غزة وأنشطة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، وفق وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.وأكد أردوغان خلال الاتصال على أهمية أن تتخذ دول العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، "موقفا مشتركا ضد الوحشية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".وشدّد على أن تركيا وإيران ستواصلان العمل "في أجواء من الوحدة لجعل الهدنة المؤقتة في غزة دائمة وتحقيق السلام الدائم".وصباح الجمعة الماضي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، دخلت حيز التنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام، جرى تمديدها مساء أمس الاثنين ليومين إضافيين.ويشمل الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية إطلاق "حماس" سراح 50 إسرائيليا من النساء والأطفال تحتجزهم في غزة منذ 7 أكتوبر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من وقود وغذاء للقطاع المحاصر عبر معبر رفح.ونص اتفاق تمديد الهدنة على إطلاق "حماس" 10 محتجزين إسرائيليين يوميا، مقابل إفراج إسرائيل في المقابل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/تركيا-وإيران-تناقشان-خطوات-التوصل-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة--1083508187.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, قطاع غزة, إيران, حركة حماس
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إبراهيم رئيسي, قطاع غزة, إيران, حركة حماس
رئيسي يرجئ زيارة مقررة إلى تركيا لبحث الوضع في غزة
10:04 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 28.11.2023)
أرجأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، زيارة كانت مقررة إلى أنقرة يوم غد الأربعاء، والتي كان سيبحث خلالها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في قطاع غزة.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "تم تأجيل زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى تركيا، والتي كانت من المقرر أن تتم يوم الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها إلى موعد آخر"، دون إبداء أسباب للتأجيل.
وقال الرئيس التركي أردوغان، في وقت سابق هذا الشهر، إن رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، لإجراء محادثات بشأن غزة.
وأمس الأول (الأحد)، بحث أردوغان، ورئيسي، خلال اتصال هاتفي الهجمات الإسرائيلية "غير القانونية" على قطاع غزة وأنشطة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وذكر البيان
أن الرئيسين بحثا الهجمات الإسرائيلية "غير القانونية" على غزة وأنشطة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، وفق وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
وأكد أردوغان خلال الاتصال على أهمية أن تتخذ دول العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، "موقفا مشتركا ضد الوحشية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
وشدّد على أن تركيا وإيران ستواصلان العمل "في أجواء من الوحدة لجعل الهدنة المؤقتة في غزة دائمة وتحقيق السلام الدائم".
وصباح الجمعة الماضي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، دخلت حيز التنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام، جرى تمديدها مساء أمس الاثنين ليومين إضافيين.
ويشمل الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية إطلاق "حماس" سراح 50 إسرائيليا من النساء والأطفال تحتجزهم في غزة منذ 7 أكتوبر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من وقود وغذاء للقطاع المحاصر عبر معبر رفح.
ونص اتفاق تمديد الهدنة
على إطلاق "حماس" 10 محتجزين إسرائيليين يوميا، مقابل إفراج إسرائيل في المقابل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.