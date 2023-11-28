https://sputnikarabic.ae/20231128/روسيا-سوريا-على-وشك-الانجرار-إلى-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083565684.html

روسيا: سوريا "على وشك الانجرار" إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

روسيا: سوريا "على وشك الانجرار" إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن سوريا وجيرانها في المنطقة، على وشك الانجرار إلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T17:26+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يتفاقم الوضع الصعب في سوريا، بسبب التصعيد الحاد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مثل بقية جيرانها في المنطقة. (سوريا والمنطقة) تتأرجح فعليًا وهي على وشك الانجرار إلى مواجهة واسعة النطاق".وتابع نيبينزيا، بالقول: "في ظل هذه الظروف، فإن صمت زملائنا الغربيين، الذين لا يقدرون المخاطر الناجمة بشكل مباشر عن مثل هذه التصرفات المتهورة، يعد مؤشرا".وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، يوم الأحد الماضي، بأن "الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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أخبار سوريا اليوم, العالم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل