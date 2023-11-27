https://sputnikarabic.ae/20231127/الجيش-الأمريكي-يستغل-هدنة-غزة-لتعريز-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1083534123.html

الجيش الأمريكي يستغل هدنة غزة لتعريز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يستغل هدنة غزة لتعريز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا

نقل الجيش الأمريكي معدات عسكرية متطورة إلى قواعده اللاشرعية شرقي سوريا، بالتزامن مع إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، مستغلا إعلان الهدنة المؤقتة في قطاع... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T20:47+0000

2023-11-27T20:47+0000

2023-11-27T20:47+0000

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وأكد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، هبوط طائرة شحن عسكرية كبيرة تابعة للجيش الأمريكي في قاعدته اللاشرعية (خراب الجير) بريف بلدة الرميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة، بالقرب من الحدود العراقية، تحمل معدات متطورة من ضمنها أسلحة مضادة للطائرات وذخائر ومواد لوجستية.و بحسب مراسل "سبوتنيك"، في نفس السياق أجرت ما تسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم الذي تقوده القوات الأمريكية ،خلال الساعات الفائتة من اليوم الإثنين، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، في قاعدتها اللاشرعية في تل بيدر بريف الحسكة الشمالي، وضرب أهداف وهمية، بمحيط القاعدة التي تعرضت هي الأخرى لمجموعة من الهجمات عبر الطائرات المسيرة.ويشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.تعزيزات عسكريةوأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا ، بأن التعزيزات العسكرية جاءت بأوامر أمريكية وذلك في ظل زيادة الهجمات التي تتعرض لها قواعدها في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز، إضافة لما تشهده بلدات وقرى في دير الزور وأريافها الواقعة تحت النفوذ الأمريكي من توتر واشتباكات مستمرة بين مقاتلي العشائر العربية من طرف وبين المسلحين المواليين للجيش الأمريكي في قوات "قسد" من طرف آخر.وتجددت الاشتباكات المسلحة وبالأسلحة الرشاشة، بين مقاتلي العشائر العربية من جهة، وقوات "قسد" من جهة أخرى في ريف دير الزور، منذ عدة اسابيع ، حيث استهدف العشائريين نقاط ومواقع تمركز قوات "قسد" في بلدات وقرى بريف دير الزور الشرقي، ما سافرت لوقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

https://sputnikarabic.ae/20231117/استهداف-قاعدة-تتمركز-فيها-قوات-أمريكية-في-العراق-بضربات-من-المقاومة-الإسلامية--1083227753.html

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