https://sputnikarabic.ae/20231128/زعيم-كوريا-الشمالية-يتلقى-صورا-للبيت-الأبيض-والبنتاغون-التقطها-قمر-تجسس-صناعي-1083537078.html
زعيم كوريا الشمالية يتلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس صناعي
زعيم كوريا الشمالية يتلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس صناعي
أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T05:42+0000
2023-11-28T05:42+0000
2023-11-28T06:04+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون شاهد الصور أثناء تلقيه تقرير العمليات من مركز بيونغ يانغ للتحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.وأمس الاثنين، أكدت كوريا الشمالية، أنها ستواصل ممارسة ما وصفته بـ"حقوقها السيادية"، ورفضت الإدانات الدولية بشأن إطلاقها قمرا صناعيا أخيرا.يذكر أن بيونغ يانغ أجرت محاولتين سابقتين لإطلاق أقمار صناعية للاستطلاع، خلال مايو/ أيار، وأغسطس/ آب الماضيين، لكن كلاهما كانت فاشلة.وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20231127/كوريا-الشمالية-تتعهد-بإطلاق-المزيد-من-الأقمار-الصناعية-خلال-فترة-قصيرة-1083524555.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
زعيم كوريا الشمالية يتلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس صناعي
05:42 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 06:04 GMT 28.11.2023)
أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قمرها الصناعي للتجسس العسكري قام بالتقاط صور للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون شاهد الصور أثناء تلقيه تقرير العمليات من مركز بيونغ يانغ للتحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.
ووفقًا للوكالة، قام القمر الصناعي بالتقاط صور البيت الأبيض والبنتاغون عند الساعة 11:36 مساءً يوم الاثنين، وكذلك صورًا لقاعدة نورفولك البحرية وحوض نيوبورت نيوز لبناء السفن ومهبط في فيرجينيا عند الساعة 11:35 مساءً.
وأكدت الوكالة أن الصور أظهرت وجود 4 حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأمريكية وحاملة طائرات بريطانية.
وأمس الاثنين، أكدت كوريا الشمالية، أنها ستواصل ممارسة ما وصفته بـ"حقوقها السيادية"
، ورفضت الإدانات الدولية بشأن إطلاقها قمرا صناعيا أخيرا.
وأشارت إلى أنها نجحت في وضع قمر الاستطلاع الصناعي في مداره، وتعهدت بإطلاق عدة أقمار صناعية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة.
يذكر أن بيونغ يانغ أجرت محاولتين سابقتين لإطلاق أقمار صناعية للاستطلاع، خلال مايو/ أيار، وأغسطس/ آب الماضيين، لكن كلاهما كانت فاشلة.
وتخضع كوريا الشمالية
لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لكن تلك العقوبات لم تتمكن من إيقاف بيونغ يانغ التي أصبحت تمتلك تقنيات عسكرية متطورة في هذا المجال.