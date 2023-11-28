https://sputnikarabic.ae/20231128/سفير-روسيا-لدى-تركيا-موسكو-مستعدة-لبذل-كل-جهد-ممكن-لتعزيز-التطبيع-بين-دمشق-وأنقرة-1083555499.html

سفير روسيا لدى تركيا: موسكو مستعدة لبذل كل جهد ممكن لتعزيز التطبيع بين دمشق وأنقرة

سفير روسيا لدى تركيا: موسكو مستعدة لبذل كل جهد ممكن لتعزيز التطبيع بين دمشق وأنقرة

أعلن السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي إرخوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التطبيع التركي السوري. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T13:05+0000

2023-11-28T13:05+0000

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وقال السفير الروسي لصحيفة "ديلي صباح" التركية: "ما زلنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن لتعزيز التطبيع التركي السوري. ولهذا السبب، أنشأنا صيغة رباعية خاصة، روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وبدأنا العمل ضمن هذه الصيغة، ومن الممكن وجود بعض الخلافات، ولكن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشعبين".ومن روسيا شارك في المحادثات نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ومن تركيا نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار، ومن سوريا نائب وزير الخارجية أيمن سوسان، ومن إيران مساعد وزير الخارجية علي أصغر حاجي.ثم حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الموضوعات ذات الأولوية لخارطة الطريق، من بينها حل مهمة استعادة سيطرة الحكومة السورية في جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، باستثناء إمكانية الهجمات عبر الحدود، وتسلل الإرهابيين.وقد تم الإعلان يوم 21 حزيران/يونيو، عن اختتام الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، الأمين العام، غير بيدرسن، كما بحث الاجتماع ضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.

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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي