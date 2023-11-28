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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا--1083568240.html
ضابط أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الجيش الروسي سيقوم بتدمير مقاتلات "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا، تمامًا مثل أي طائرة... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T20:46+0000
2023-11-28T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون: "لا يوجد سلاح سحري يمكن أن تقدمه أمريكا. عندما تظهر طائرات "إف-16" ستدمرها روسيا، تماما مثل طائرات "سو-27" الأوكرانية أو أي طائرة أخرى".وأوضح جونسون خلال مقابلة مع قناة "The Geopolitics In Conflict Show" على "يوتيوب"، أن أوكرانيا وقيادتها في وضع ميؤوس منه في الصراع مع روسيا.وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن الهولنديين "يغضون الطرف" عن حقيقة أن توريد مقاتلاتهم من طراز "إف-16" إلى كييف، سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ومعاناة أكبر لمواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20231126/مسؤول-سابق-لدى-كييف-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بشأن-توريد--إف-16-إلى-أوكرانيا--1083509489.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

20:46 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 20:47 GMT 28.11.2023)
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
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أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الجيش الروسي سيقوم بتدمير مقاتلات "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا، تمامًا مثل أي طائرة أوكرانية أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال جونسون: "لا يوجد سلاح سحري يمكن أن تقدمه أمريكا. عندما تظهر طائرات "إف-16" ستدمرها روسيا، تماما مثل طائرات "سو-27" الأوكرانية أو أي طائرة أخرى".

وأضاف جونسون أن مصيرًا مشابهًا لن ينتظر سلاح الطيران فحسب، بل أيضًا أي معدات أخرى، أي دبابات جديدة ستحترق بذات الطريقة التي تحترق بها دبابات "تشالنجر 2" البريطانية أو "ليوبارد 2" الألمانية.

مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
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26 نوفمبر, 20:28 GMT
وأوضح جونسون خلال مقابلة مع قناة "The Geopolitics In Conflict Show" على "يوتيوب"، أن أوكرانيا وقيادتها في وضع ميؤوس منه في الصراع مع روسيا.
وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن الهولنديين "يغضون الطرف" عن حقيقة أن توريد مقاتلاتهم من طراز "إف-16" إلى كييف، سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ومعاناة أكبر لمواطنيها.
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