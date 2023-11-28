https://sputnikarabic.ae/20231128/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا--1083568240.html

ضابط أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا

أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الجيش الروسي سيقوم بتدمير مقاتلات "إف-16" الأمريكية في أوكرانيا، تمامًا مثل أي طائرة... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T20:46+0000

2023-11-28T20:46+0000

2023-11-28T20:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال جونسون: "لا يوجد سلاح سحري يمكن أن تقدمه أمريكا. عندما تظهر طائرات "إف-16" ستدمرها روسيا، تماما مثل طائرات "سو-27" الأوكرانية أو أي طائرة أخرى".وأوضح جونسون خلال مقابلة مع قناة "The Geopolitics In Conflict Show" على "يوتيوب"، أن أوكرانيا وقيادتها في وضع ميؤوس منه في الصراع مع روسيا.وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن الهولنديين "يغضون الطرف" عن حقيقة أن توريد مقاتلاتهم من طراز "إف-16" إلى كييف، سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا ومعاناة أكبر لمواطنيها.

https://sputnikarabic.ae/20231126/مسؤول-سابق-لدى-كييف-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بشأن-توريد--إف-16-إلى-أوكرانيا--1083509489.html

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