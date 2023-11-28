https://sputnikarabic.ae/20231128/طهران-ترد-على-اتهامات-إسرائيل-بشأن-القمر-الصناعي-الإيراني-نور-3-1083542427.html

طهران ترد على اتهامات إسرائيل بشأن القمر الصناعي الإيراني "نور 3"

طهران ترد على اتهامات إسرائيل بشأن القمر الصناعي الإيراني "نور 3"

ردت إيران على اتهامات إسرائيل حول إطلاق القمر الصناعي الإيراني "نور 3" بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "قاصد". 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T08:33+0000

2023-11-28T08:33+0000

2023-11-28T08:33+0000

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وقال مندوب وسفير إيران الدائم في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "ادعاء الكيان الإسرائيلي لا أساس له من الصحة تماما، ويبدو أن اتهام إيران بأنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة هو أكثر من مجرد محاولة يائسة من جانب هذا الكیان للتخلي عن مسؤولية جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي یرتكبها في فلسطين المحتلة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي یتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.يذكر أن "القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، يتمتع بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل خبراء إيران بالاعتماد على الطاقات الداخلية".ومن المميزات التي يتمتع بها القمر الصناعي أيضا، والذي سيتم وضعه في مدار ليو، إمكانية إرسال الصور المطلوبة لمختلف الاستخدامات فى مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها إلى منظمة الفضاء الإيرانية.وكان وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، قد كشف، في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 مارس/ آذار 2023).وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددًا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20230927/وكالة-إيران-نجحت-في-وضع-القمر-الاصطناعي-نور-3-في-مداره-1081439664.html

https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-تعتزم-إطلاق-قمرين-صناعيين-في-ديسمبر-المقبل-بمساعدة-روسية-1074385290.html

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