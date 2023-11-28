https://sputnikarabic.ae/20231128/موسكو-السياسة-الأمريكية-لها-دور-مدمر-في-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083571798.html
موسكو: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
موسكو: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، أن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل لعبت دورًا مدمرًا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T22:50+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضًا دورًا مدمرًا في التصعيد الحالي".وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفًا "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إسرائيل-تعلن-تسلم-12-رهينة-مفرج-عنها-من-جانب-حماس-1083567275.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، أن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل لعبت دورًا مدمرًا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضًا دورًا مدمرًا في التصعيد الحالي".
وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفًا "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".
وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"
، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.
وتقضي الهدنة
المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.