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https://sputnikarabic.ae/20231128/موسكو-السياسة-الأمريكية-لها-دور-مدمر-في-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083571798.html
موسكو: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
موسكو: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، أن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل لعبت دورًا مدمرًا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T22:50+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضًا دورًا مدمرًا في التصعيد الحالي".وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفًا "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إسرائيل-تعلن-تسلم-12-رهينة-مفرج-عنها-من-جانب-حماس-1083567275.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

22:50 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو 2020
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، أن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل لعبت دورًا مدمرًا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضًا دورًا مدمرًا في التصعيد الحالي".
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
إسرائيل تعلن تسلم 12 محتجزا تم إطلاق سراحهم من قبل "حماس"... فيديو
19:20 GMT
وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفًا "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".
وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل أمس الاثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل غد الأربعاء.
وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.
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Палестинцы возвращаются в свои дома в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в первые часы четырехдневного перемирия в боях между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور22:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور16:47 GMT
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