https://sputnikarabic.ae/20231128/80-عاما-على-مؤتمر-طهران-حين-لقن-الاتحاد-السوفيتي-أمريكا-وبريطانيا-درسا-قاسيا-1083563942.html
80 عاما على "مؤتمر طهران"... حين لقن الاتحاد السوفيتي أمريكا وبريطانيا "درسا قاسيا"
80 عاما على "مؤتمر طهران"... حين لقن الاتحاد السوفيتي أمريكا وبريطانيا "درسا قاسيا"
تصادف هذا العام الذكرى الـ80 لمؤتمر طهران (28 نوفمبر/ تشرني الثاني - 1 ديسمبر/ كانون الأول 1943)، الذي يحتل مكانة خاصة في التاريخ الدبلوماسي للحرب العالمية... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T16:11+0000
2023-11-28T16:11+0000
2023-11-28T16:50+0000
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انعقد الاجتماع الأول لـ"القادة الثلاثة الكبار"، جوزيف ستالين (الاتحاد السوفيتي)، وفرانكلين روزفلت (الولايات المتحدة الأمريكية)، ووينستون تشرشل (بريطانيا)، وذلك على خلفية انتصارات الجيش الأحمر، الذي حرر أكثر من نصف الأراضي المحتلة (الأراضي السوفيتية)، وذلك حسب مجلة "رودينا" الروسية.ووفقا للمجلة، في الاجتماع الأول لمؤتمر طهران، قال ستالين: "في الترحيب، أود أن أدلي ببعض الملاحظات، أعتقد أن التاريخ يفسدنا، ولقد أعطانا قوى عظيمة جدًا وفرصًا عظيمة جدًا، وآمل أن نستغل، في هذا الاجتماع، السلطة التي أوكلتها إلينا شعوبنا بشكل سليم".لقد أدرك كل من الرئيس الأمريكي روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، الحقيقة التي لا جدال فيها وهي أن الاتحاد السوفيتي، الذي انخرط في معركة مميتة مع النازية للسنة الثالثة على التوالي، لم يكن لديه مصالحه الوطنية الخاصة فحسب، بل كان لديه أيضًا القدرة على الدفاع عنها بشكل مستقل على الأرض.وبحسب المجلة، بعد الهجوم المعاكس الذي شنه الجيش الأحمر بالقرب من موسكو، والانتصار في ستالينغراد ومعركة كورسك وعبور نهر الدنيبر وتحرير كييف، لم يعد من الممكن الحديث عن أي "عمالة زراعية" للاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتان أجبرتا بقوة على مراعاة المصالح الوطنية للاتحاد السوفييتي، وافقتا دون اعتراض على طلب ستالين، بأن ينقلا إلى بلاده، بعد الانتصار على ألمانيا، ميناءين خاليين من الجليد على بحر البلطيق - كونيجسبيرج وميميل (كلايبيدا).في 29 نوفمبر 1943، خلال الاجتماع الثاني لرؤساء حكومات الدول الثلاث، حدث حوار رائع، جاء فيه: "روزفلت. هذه المشكلة لم يتم حلها بعد. ستالين: ثم لن يأتي شيء من عملية أوفرلورد، ومن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والعسكرية عن الإعداد وتنفيذ عملية أوفرلورد؟ إذا كان هذا غير معروف، فإن عملية أوفرلورد هي مجرد كلام، يجب أن يكون هناك شخص واحد مسؤول عن إعداد العملية وتنفيذها".أما تشرشل، فبدلًا من عملية "أوفرلورد"، وضع خططًا لإنزال قوات الحلفاء في شرق البحر الأبيض المتوسط.ووفقا للمجلة، سعى الزعيم البريطاني، إلى اختراق أوروبا الوسطى عبر البلقان ومنع القوات السوفيتية من دخول رومانيا والنمسا، وربما المجر، حتى عندما أشار روزفلت، وهو في طريقه إلى طهران في اجتماع في القاهرة، يومي 22 و28 نوفمبر 1943، أن القوات الروسية (أي السوفييتية) تقع على بعد 60 ميلًا فقط من الحدود مع بولندا، و40 ميلًا من بيسارابيا، لذلك، لن يكون لدى القوات المتحالفة الوقت الكافي للوصول إلى إلى البلقان، لأن الروس سيكونون أمامهم".وكان تشرشل مستاءً للغاية من حقيقة بقاء روزفلت في السفارة السوفيتية، ومن المعتقد أن هذه الخطوة الماكرة من جانب ستالين، ما منحه الفرصة للقاء روزفلت في إطار غير رسمي، لمناقشة القضايا المهمة.تحول مؤتمر طهران إلى "معركة ضارية" بين ستالين وتشرشل، وفاز ستالين في هذه المعركة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الحرب العالمية الثانية, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الحرب العالمية الثانية, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
80 عاما على "مؤتمر طهران"... حين لقن الاتحاد السوفيتي أمريكا وبريطانيا "درسا قاسيا"
16:11 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 16:50 GMT 28.11.2023)
تصادف هذا العام الذكرى الـ80 لمؤتمر طهران (28 نوفمبر/ تشرني الثاني - 1 ديسمبر/ كانون الأول 1943)، الذي يحتل مكانة خاصة في التاريخ الدبلوماسي للحرب العالمية الثانية.
انعقد الاجتماع الأول لـ"القادة الثلاثة الكبار"، جوزيف ستالين (الاتحاد السوفيتي)، وفرانكلين روزفلت (الولايات المتحدة الأمريكية)، ووينستون تشرشل (بريطانيا)، وذلك على خلفية انتصارات الجيش الأحمر، الذي حرر أكثر من نصف الأراضي المحتلة (الأراضي السوفيتية)، وذلك حسب مجلة "رودينا" الروسية.
وذكرت المجلة أنه "عاد المارشال ستالين، إلى موسكو من طهران، حيث كان مؤتمر الثلاثة الكبار قد انتهى للتو، وفي الأول من ديسمبر عام 1943، كانت طائرتا ركاب فيهما أعضاء الوفد السوفيتي والمرافقون لهم تحت حراسة ثلاثة مقاتلين (اثنان على الجانبين وواحد في الأمام)، كان هناك اضطراب قوي في الهواء، ولم تكن الرحلة التي تستغرق ثلاث ساعات من طهران إلى باكو سهلة بالنسبة لستالين، ومع ذلك، كانت معنويات القائد مرتفعة".
ووفقا للمجلة، في الاجتماع الأول لمؤتمر طهران، قال ستالين: "في الترحيب، أود أن أدلي ببعض الملاحظات، أعتقد أن التاريخ يفسدنا، ولقد أعطانا قوى عظيمة جدًا وفرصًا عظيمة جدًا، وآمل أن نستغل، في هذا الاجتماع، السلطة التي أوكلتها إلينا شعوبنا بشكل سليم".
لقد أدرك كل من الرئيس الأمريكي روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، الحقيقة التي لا جدال فيها وهي أن الاتحاد السوفيتي، الذي انخرط في معركة مميتة مع النازية للسنة الثالثة على التوالي، لم يكن لديه مصالحه الوطنية الخاصة فحسب، بل كان لديه أيضًا القدرة على الدفاع عنها بشكل مستقل على الأرض.
خلال اجتماع "الثلاثة الكبار" في طهران، حقق تقدم في المفاوضات، حيث أخذ الحلفاء على عاتقهم التزامًا رسميًا، في مايو/ أيار 1944، بتنفيذ عملية "أوفرلورد" لعبور القناة (المضيق بين ساحل فرنسا وجزيرة بريطانيا) وفتح جبهة ثانية في أوروبا الغربية، على حسب تعبير المجلة.
وبحسب المجلة، بعد الهجوم المعاكس الذي شنه الجيش الأحمر بالقرب من موسكو، والانتصار في ستالينغراد ومعركة كورسك وعبور نهر الدنيبر وتحرير كييف، لم يعد من الممكن الحديث عن أي "عمالة زراعية" للاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتان أجبرتا بقوة على مراعاة المصالح الوطنية للاتحاد السوفييتي، وافقتا دون اعتراض على طلب ستالين، بأن ينقلا إلى بلاده، بعد الانتصار على ألمانيا، ميناءين خاليين من الجليد على بحر البلطيق - كونيجسبيرج وميميل (كلايبيدا).
في 29 نوفمبر 1943، خلال الاجتماع الثاني لرؤساء حكومات الدول الثلاث، حدث حوار رائع، جاء فيه: "روزفلت. هذه المشكلة لم يتم حلها بعد. ستالين: ثم لن يأتي شيء من عملية أوفرلورد، ومن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والعسكرية عن الإعداد وتنفيذ عملية أوفرلورد؟ إذا كان هذا غير معروف، فإن عملية أوفرلورد هي مجرد كلام، يجب أن يكون هناك شخص واحد مسؤول عن إعداد العملية وتنفيذها".
وحتى تلك اللحظة، لم يجرؤ أحد على التحدث مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة، وبعد فترة وجيزة من الانتهاء من مؤتمر طهران، تم تعيين القائد الجنرال دوايت أيزنهاور، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
أما تشرشل، فبدلًا من عملية "أوفرلورد"، وضع خططًا لإنزال قوات الحلفاء في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ووفقا للمجلة، سعى الزعيم البريطاني، إلى اختراق أوروبا الوسطى عبر البلقان ومنع القوات السوفيتية من دخول رومانيا والنمسا، وربما المجر، حتى عندما أشار روزفلت، وهو في طريقه إلى طهران في اجتماع في القاهرة، يومي 22 و28 نوفمبر 1943، أن القوات الروسية (أي السوفييتية) تقع على بعد 60 ميلًا فقط من الحدود مع بولندا، و40 ميلًا من بيسارابيا، لذلك، لن يكون لدى القوات المتحالفة الوقت الكافي للوصول إلى إلى البلقان، لأن الروس سيكونون أمامهم".
ذكرت المخابرات السوفيتية، أن إيران مليئة حرفيا بعملاء هتلر، ويتم الإعداد لمحاولة اغتيال الثلاثة الكبار. لأسباب أمنية، دعا ستالين روزفلت، إلى الاجتماع على أرض السفارة السوفيتية (في طهران)، وقد تم قبول العرض بكل امتنان، وعقد أول اجتماع غير رسمي لزعماء البلدين دون تشرشل. منذ الدقائق الأولى، فهم ستالين وروزفلت، بعضهما بعضا بشكل مثالي (كلاهما يعتقد أن الوقت قد حان لوضع حد لهيمنة الإمبراطورية البريطانية في العالم).
وكان تشرشل مستاءً للغاية من حقيقة بقاء روزفلت في السفارة السوفيتية، ومن المعتقد أن هذه الخطوة الماكرة من جانب ستالين، ما منحه الفرصة للقاء روزفلت في إطار غير رسمي، لمناقشة القضايا المهمة.
تحول مؤتمر طهران إلى "معركة ضارية" بين ستالين وتشرشل، وفاز ستالين في هذه المعركة.