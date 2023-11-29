https://sputnikarabic.ae/20231129/أردوغان-نتنياهو-سجل-لنفسه-لقبا-سيحفظه-التاريخ-وهو-جزار-غزة-1083583335.html

أردوغان: نتنياهو سجل لنفسه لقبا سيحفظه التاريخ وهو "جزار غزة"

أردوغان: نتنياهو سجل لنفسه لقبا سيحفظه التاريخ وهو "جزار غزة"

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر الهجمات بشاعة في التاريخ". 29.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان، في خطاب له أمام البرلمان، إن "نتنياهو، الذي ارتكب واحدة من أكبر الفظائع في القرن الأخير في غزة، كتب اسمه في التاريخ من الآن كجزار غزة"، مشيرًا إلى أن "أهل غزة محرومون من الغذاء والماء والعلاج والوقود والكهرباء"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف أن "قطاع غزة تحوّل إلى سجن مفتوح يضم أكثر من مليوني شخص يتعرضون إلى تطهير عرقي على مرأى من العالم"، متابعًا: "ما تعرضت له غزة على مدى أسابيع يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وسنسلك جميع السبل من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231129/الخارجية-المصرية-المجتمع-الدولي-يقف-مكتوف-الأيدي-أمام-حصيلة-مروعة-للعدوان-على-غزة-1083577680.html

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