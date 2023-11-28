تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

أوستن يدعو خلال اتصال مع غالانت إلى عدم توسيع نطاق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى عدم توسيع نطاق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "الوزير لويد أوستن أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للاطلاع على المستجدات بشأن استعادة الرهائن والتوقف العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي في غزة"

وأضاف البيان "طرح الوزير مستجدات بشأن المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المدخلة إلى قطاع غزة، ودعا الفاعلين الدوليين والفاعلين من غير الدول إلى تجنب توسيع نطاق الصراع الحالي، كما كما طرح الوزير أوستن مستجدات بشأن جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها عبر منطقة الشرق الأوسط".