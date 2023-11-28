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https://sputnikarabic.ae/20231128/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-تمديد-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083534923.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:35+0000
2023-11-28T07:35+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

07:35 GMT 28.11.2023
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الإثنين، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.
وجاء في بيان الحركة: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التهدئة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لمدة يومين.
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صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ضابط كبير في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية: لقد فشلنا في أن نفهم أن الخطة التي دُبرت أمام أعيننا أصبحت أمراً،لا نحن، ولا الشاباك، ولا الموساد الذي كان يراجع كل التقارير كمدقق، ولا حتى فرق المراقبة على تقييمات الوضع، ولا نعرف متى اتخذ السنوار قرار تحويل الخطة إلى أمر تنفيذي، ولا نعرف السبب أيضا.
07:00 GMT 28.11.2023
وزارة الصحة: استشهاد الفتى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة (١٧ عاما) بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه جيش الاحتلال في كفر عين شمال غرب رام الله
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06:13 GMT 28.11.2023
وكالة الأنباء الفلسطينية: 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بمخيم الدهيشة واعتقال 6 بينهم امرأة في مناطق متفرقة ببيت لحم
06:07 GMT 28.11.2023
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بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء
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04:01 GMT 28.11.2023
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03:44 GMT 28.11.2023
أوستن يدعو خلال اتصال مع غالانت إلى عدم توسيع نطاق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى عدم توسيع نطاق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "الوزير لويد أوستن أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للاطلاع على المستجدات بشأن استعادة الرهائن والتوقف العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي في غزة"
وأضاف البيان "طرح الوزير مستجدات بشأن المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المدخلة إلى قطاع غزة، ودعا الفاعلين الدوليين والفاعلين من غير الدول إلى تجنب توسيع نطاق الصراع الحالي، كما كما طرح الوزير أوستن مستجدات بشأن جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها عبر منطقة الشرق الأوسط".
02:31 GMT 28.11.2023
وزيرة خارجية كندا: يجب إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين
02:09 GMT 28.11.2023
وكالة الأنباء الفلسطينية: إصابتان برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مخيم دير عمار غربي رام الله
01:20 GMT 28.11.2023
إسرائيل تتسلم قائمة بالأسرى المقرر أن تفرج عنهم حماس اليوم في إطار تمديد الهدنة
تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الذين تعتزم حركة حماس إطلاق سراحهم اليوم الثلاثاء، ضمن اتفاق تمديد الهدنة السارية في قطاع غزة ليومين إضافيين.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "تم تسلم قائمة المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم غدًا [الثلاثاء] ويجري التدقيق بها حاليًا، ويتم الآن إرسال إخطارات إلى ذويهم".
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