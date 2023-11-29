https://sputnikarabic.ae/20231129/التقاط-صورة-فريدة-لأفق-المريخ-الساحر-بعد-أشهر-من-التنسيق-صور-1083596563.html
صورة فريدة لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق... صور
صورة فريدة لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق... صور
أعلنت وكالة "ناسا" عن التقاط صورة جديدة لأفق المريخ، التقطتها مركبة الفضاء "أوديسي" التابعة لها أثناء دورانها حول الكوكب، من ارتفاع نحو 400 كيلومتر، وهو ما... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T14:02+0000
2023-11-29T14:02+0000
2023-11-29T14:05+0000
مجتمع
علوم
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كوكب المريخ
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وتعد الصورة إنجازا استغرق تنسيقه أشهرا، ويقول علماء إن الصورة ستسمح لهم بمقارنة المريخ بالأرض من خلال النظر إلى صور مماثلة ملتقطة من محطة الفضاء الدولية.تم التقاط الصورة باستخدام نظام التصوير بالانبعاث الحراري الخاص بـ"أوديسي"، إذ يظهر سطح المريخ الجاف المليء بالحفر في المقدمة، وهو منظر طبيعي غريب ورائع، وفي الأعلى، يطفو الغلاف الجوي الرقيق والهش للمريخ، مع وجود خصلات من السحب والغبار المعلقة فيه.يحتوي كوكب المريخ على سحب جليدية مائية، مثل الأرض (وهي سحب جميلة جدًا أيضًا)، ولكنه يحتوي أيضًا على سحب جليدية من ثاني أكسيد الكربون تتشكل عندما تكون الظروف الجوية مناسبة. وقد تعطينا دراسة هذه السحب فكرة عن كيفية عمل الغلاف الجوي للمريخ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, معلومات, كوكب المريخ, منوعات
علوم, معلومات, كوكب المريخ, منوعات
صورة فريدة لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق... صور
14:02 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 29.11.2023)
أعلنت وكالة "ناسا" عن التقاط صورة جديدة لأفق المريخ، التقطتها مركبة الفضاء "أوديسي" التابعة لها أثناء دورانها حول الكوكب، من ارتفاع نحو 400 كيلومتر، وهو ما يشبه متوسط ارتفاع محطة الفضاء الدولية عن كوكب الأرض.
وتعد الصورة إنجازا استغرق تنسيقه أشهرا، ويقول علماء إن الصورة ستسمح لهم بمقارنة المريخ بالأرض من خلال النظر إلى صور مماثلة ملتقطة من محطة الفضاء الدولية.
يقول عالم الفلك، جوناثان هيل، من جامعة ولاية أريزونا: "لم يسبق لأي مركبة فضائية مريخية أن حصلت على هذا النوع من الرؤية من قبل".
تم التقاط الصورة باستخدام نظام التصوير بالانبعاث الحراري الخاص بـ"أوديسي"، إذ يظهر سطح المريخ الجاف المليء بالحفر في المقدمة، وهو منظر طبيعي غريب ورائع، وفي الأعلى، يطفو الغلاف الجوي الرقيق والهش للمريخ، مع وجود خصلات من السحب والغبار المعلقة فيه.
يحتوي كوكب المريخ على سحب جليدية مائية، مثل الأرض (وهي سحب جميلة جدًا أيضًا)، ولكنه يحتوي أيضًا على سحب جليدية من ثاني أكسيد الكربون تتشكل عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.
وقد تعطينا دراسة هذه السحب فكرة عن كيفية عمل الغلاف الجوي للمريخ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.