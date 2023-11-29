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https://sputnikarabic.ae/20231129/الذكاء-الصناعي-يتسلم-أول-مهامه-الرسمية-الساخنة-في-موسكو-1083573929.html
الذكاء الصناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو
الذكاء الصناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو
أعلنت بلدية العاصمة الروسية أن المساعد الصوتي في الخط الساخن في موسكو، قد تلقى تقنية تمكنه من التواصل باستخدام نغمة الصوت. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T05:56+0000
2023-11-29T06:04+0000
علوم
روسيا
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تم إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في المساعد الصوتي على الخطوط الساخنة في العاصمة، ويمكنه الآن اختيار النغمات اعتمادًا على سيناريو الحوار، وفقًا للموقع الإلكتروني لرئيس بلدية موسكو وحكومة موسكو.وجاء على موقع رئيس البلدية: "يستخدم المساعد الصوتي في مركز الاتصال على مستوى مدينة موسكو الآن نغمات مختلفة عند التواصل مع السكان. ويختارها الذكاء الاصطناعي تلقائيًا اعتمادًا على سيناريو الحوار. على سبيل المثال، إذا طلب شخص ما تحديد موعد مع الطبيب، يستجيب المساعد الصوتي بـ "التعاطف"، وفي الحالات التي يتصل فيها أحد المقيمين لتوضيح حالة جاهزية المستندات أو جدول عمل إدارات المدينة - بحسن نية".يذكر أنه تم تطوير هذه التقنية باستخدام معالجة اللغات الطبيعية متعددة المستويات وليس لها نظائرها. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل المساعد الصوتي بسهولة مع فك التشفير ومطابقة الأرقام، ويضع لهجات ويتوقف مؤقتًا في الجمل.تجدر الإشارة إلى أن الوظيفة الجديدة مستخدمة على الخطوط الساخنة لخدمة المعلومات الموحدة لحكومة موسكو وخدمة المعلومات الطبية الموحدة للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20231114/الذكاء-الاصطناعي-يشخص-أمراض-الأنف-والأذن-والحنجرة-في-روسيا--1083129643.html
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

الذكاء الصناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو

05:56 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 06:04 GMT 29.11.2023)
© AFP 2023 / WANG ZHAOالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / WANG ZHAO
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أعلنت بلدية العاصمة الروسية أن المساعد الصوتي في الخط الساخن في موسكو، قد تلقى تقنية تمكنه من التواصل باستخدام نغمة الصوت.
تم إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في المساعد الصوتي على الخطوط الساخنة في العاصمة، ويمكنه الآن اختيار النغمات اعتمادًا على سيناريو الحوار، وفقًا للموقع الإلكتروني لرئيس بلدية موسكو وحكومة موسكو.
وجاء على موقع رئيس البلدية: "يستخدم المساعد الصوتي في مركز الاتصال على مستوى مدينة موسكو الآن نغمات مختلفة عند التواصل مع السكان. ويختارها الذكاء الاصطناعي تلقائيًا اعتمادًا على سيناريو الحوار. على سبيل المثال، إذا طلب شخص ما تحديد موعد مع الطبيب، يستجيب المساعد الصوتي بـ "التعاطف"، وفي الحالات التي يتصل فيها أحد المقيمين لتوضيح حالة جاهزية المستندات أو جدول عمل إدارات المدينة - بحسن نية".
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يذكر أنه تم تطوير هذه التقنية باستخدام معالجة اللغات الطبيعية متعددة المستويات وليس لها نظائرها. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل المساعد الصوتي بسهولة مع فك التشفير ومطابقة الأرقام، ويضع لهجات ويتوقف مؤقتًا في الجمل.
تجدر الإشارة إلى أن الوظيفة الجديدة مستخدمة على الخطوط الساخنة لخدمة المعلومات الموحدة لحكومة موسكو وخدمة المعلومات الطبية الموحدة للسكان.
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