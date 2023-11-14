https://sputnikarabic.ae/20231114/الذكاء-الاصطناعي-يشخص-أمراض-الأنف-والأذن-والحنجرة-في-روسيا--1083129643.html
الذكاء الاصطناعي يشخص أمراض الأنف والأذن والحنجرة في روسيا
الذكاء الاصطناعي يشخص أمراض الأنف والأذن والحنجرة في روسيا
أفادت البوابة الرسمية لعمدة وحكومة موسكو بأن الشبكات العصبية في موسكو بدأت لأول مرة في التعرف على علامات أمراض الأنف والأذن والحنجرة من خلال الأشعة السينية. 14.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-14T08:05+0000
2023-11-14T08:05+0000
2023-11-14T08:06+0000
مجتمع
روسيا
الصحة
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وقالت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أنستاسيا راكوفا: "الآن في موسكو، ولأول مرة، تعلّم الذكاء الاصطناعي تحديد علامات أمراض الأنف والأذن والحنجرة على صور الأشعة السينية للمرضى. وهذا هو بالفعل المجال السريري الثامن والعشرون الذي يمكن للخوارزميات فيه التعرف على الأمراض".وتابعت: "النتيجة الأولية لمعالجة الدراسة سوف تكون متاحة في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق. تسهل الشبكة العصبية مهمة الطبيب بشكل كبير وتوفر الوقت الذي يمكن قضاؤه على المريض".يُذكر أن الخوارزميات الذكية قادرة على اكتشاف أمراض خطيرة مثل "التهاب الجيوب الأنفية" بناءً على نتائج الأشعة السينية للجيوب الأنفية، ويعد هذا الاختبار الأكثر شيوعًا لتحديد أمراض الجيوب الأنفية.
https://sputnikarabic.ae/20231104/علماء-روس-يبتكرون-كبدا-مخصصا-للأهداف-البحثية-العلمية-1082807665.html
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روسيا, الصحة
الذكاء الاصطناعي يشخص أمراض الأنف والأذن والحنجرة في روسيا
08:05 GMT 14.11.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 14.11.2023)
أفادت البوابة الرسمية لعمدة وحكومة موسكو بأن الشبكات العصبية في موسكو بدأت لأول مرة في التعرف على علامات أمراض الأنف والأذن والحنجرة من خلال الأشعة السينية.
وقالت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أنستاسيا راكوفا: "الآن في موسكو، ولأول مرة، تعلّم الذكاء الاصطناعي تحديد علامات أمراض الأنف والأذن والحنجرة على صور الأشعة السينية للمرضى. وهذا هو بالفعل المجال السريري الثامن والعشرون الذي يمكن للخوارزميات فيه التعرف على الأمراض".
وتابعت: "النتيجة الأولية لمعالجة الدراسة سوف تكون متاحة في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق. تسهل الشبكة العصبية مهمة الطبيب بشكل كبير وتوفر الوقت الذي يمكن قضاؤه على المريض".
يُذكر أن الخوارزميات الذكية قادرة على اكتشاف أمراض خطيرة مثل "التهاب الجيوب الأنفية" بناءً على نتائج الأشعة السينية للجيوب الأنفية، ويعد هذا الاختبار الأكثر شيوعًا لتحديد أمراض الجيوب الأنفية.