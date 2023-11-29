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https://sputnikarabic.ae/20231129/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-لا-تزال-حماس-تحتجز-159-رهينة-وقتلنا-3-فلسطينيين-انتهكوا-الهدنة-1083607759.html
الجيش الإسرائيلي: لا تزال "حماس" تحتجز 159 رهينة
الجيش الإسرائيلي: لا تزال "حماس" تحتجز 159 رهينة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن حركة "حماس" ما تزال تحتجز 159 شخصا، مشيرا إلى قتل 3 مسلحين فلسطينيين هاجموا القوات الإسرائيلية في غزة،... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T19:25+0000
2023-11-29T19:28+0000
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وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء: "لا تزال هناك 159 رهينة لدى حماس في غزة، وهذا الرقم يستند إلى معلومات استخبارية يتم تحديثها باستمرار".وأضاف: "قتلت قواتنا اليوم ثلاثة إرهابيين شكلوا تهديدا وانتهكوا الهدنة".وأشار إلى أن وقف إطلاق النار" تم خرقه أمس أيضا في حادثة إلقاء متفجرات على جنود في منطقة بيت حانون، وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح طفيفة".ولم تعلّق "حماس" على ما أورده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بشكل فوري.وأكد هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي جاهز لاستمرار الحرب"، وقال: "رئيس الأركان وافق على الخطط العملياتية والاستعدادية لاستمرار الحرب".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، بدأت إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.ونقلت وكالة "سرايا" الإخبارية، نبأ عاجلا أذاعته القناة 12 الإسرائيلية، أفادت فيه بأن "الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء"، وأكدت أن الصليب الأحمر تسلم الأسرى الإسرائيليين بالفعل.وأعلنت قطر، يوم أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.وتأتي عملية التسليم في إطار الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب ممن تحتجزهم حركة "حماس"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد التوصل إلى هدنة، توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر.وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل الاثنين الماضي، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل اليوم الأربعاء.وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231129/بدء-الإفراج-عن-الدفعة-السادسة-من-الأسرى-الإسرائيليين-1083607175.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي: لا تزال "حماس" تحتجز 159 رهينة

19:25 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 19:28 GMT 29.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن حركة "حماس" ما تزال تحتجز 159 شخصا، مشيرا إلى قتل 3 مسلحين فلسطينيين هاجموا القوات الإسرائيلية في غزة، وانتهكوا الهدنة.
وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء: "لا تزال هناك 159 رهينة لدى حماس في غزة، وهذا الرقم يستند إلى معلومات استخبارية يتم تحديثها باستمرار".
وأضاف: "قتلت قواتنا اليوم ثلاثة إرهابيين شكلوا تهديدا وانتهكوا الهدنة".
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار" تم خرقه أمس أيضا في حادثة إلقاء متفجرات على جنود في منطقة بيت حانون، وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجروح طفيفة".
ولم تعلّق "حماس" على ما أورده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بشكل فوري.
وأكد هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي جاهز لاستمرار الحرب"، وقال: "رئيس الأركان وافق على الخطط العملياتية والاستعدادية لاستمرار الحرب".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، بدأت إجراءات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل بين إسرائيل و"حماس"، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
ونقلت وكالة "سرايا" الإخبارية، نبأ عاجلا أذاعته القناة 12 الإسرائيلية، أفادت فيه بأن "الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين تضم 5 أطفال و7 نساء"، وأكدت أن الصليب الأحمر تسلم الأسرى الإسرائيليين بالفعل.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
18:11 GMT
وأعلنت قطر، يوم أمس الثلاثاء، نجاح تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، معبرة عن أملها في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وتأتي عملية التسليم في إطار الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب ممن تحتجزهم حركة "حماس"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد التوصل إلى هدنة، توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر.
وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل الاثنين الماضي، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل اليوم الأربعاء.
وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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